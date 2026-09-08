Доналд Тръмп разговаря с Владимир Путин по телефона. Разговорът е бил „конструктивен и откровен“, съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

По думите му Путин и Тръмп са „обменили мнения“ относно посещенията на пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев този уикенд. Освен това Путин е заявил пред Тръмп, че Русия „дори не си помисля за каквито и да било агресивни планове спрямо Европа“, каза Ушаков.

Двамата лидери също така са се „договорили да продължат работата по хуманитарните въпроси, включително размяната на затворници“, и са се разбрали да поддържат във връзка.