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Руският президент уверил Тръмп, че
няма агресивни мисли към Европа

Днес, 17:31
Телефонният разговор бил конструктивен
Телефонният разговор бил конструктивен

Доналд Тръмп разговаря с Владимир Путин по телефона. Разговорът е бил „конструктивен и откровен“, съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

По думите му Путин и Тръмп са „обменили мнения“ относно посещенията на пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев този уикенд. Освен това Путин е заявил пред Тръмп, че Русия „дори не си помисля за каквито и да било агресивни планове спрямо Европа“, каза Ушаков.

Двамата лидери също така са се „договорили да продължат работата по хуманитарните въпроси, включително размяната на затворници“, и са се разбрали да поддържат във връзка.

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Доналд Тръмп, Владимир Путин, Джаред Къшнър, Стив Уиткоф

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