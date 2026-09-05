Путин нареди три дни Русия да не атакува Киев

Туитър на Кирил Дмитриев Къшнър и Уиткоф вече кацнаха в Москва, където бяха посрещнати от Кирил Дмитриев

Руският президент Владимир Путин е наредил да не се атакува Киев три дни - от полунощ тази вечер, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Това стана, след като пратениците на американския президент Джаред Къшнър и Стив Уиткоф кацнаха в Москва, където днес ще се видят с Путин. Утре трябва да са в Киев за среща с украинския президент Володомир Зеленски. Това ще е първото посещение на Къшнър и Уиткоф в Киев, ако се състои.

Тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че се опитва да осуети посещението в Киев.

Снощи руската армия атакува летищата "Киев" и "Бориспол", където евентуално може да кацне самолетът на американците. "Очевидно такива удари на Русия по летищата са реакция на обсъждането и подготовката за възможността американската страна да дойде в Украйна със самолет и да се приземи на едно от двете летища. Руско-ирански "Шахед" в отговор на американската дипломация", коментира Зеленски. Той предпреди, че следващата седмица Украйна "ще коригира" операцията си по отношение на руското въздушно пространство, което "стана опасно заради присъствието на дронове и ракети".

❗️Russia struck the airports in Boryspil and Kyiv. We have recorded this and will adjust our operation regarding Russian airspace, — Zelensky pic.twitter.com/wIqiKWNqhf — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 5 септември 2026 г.

"Украйна предложи лично на Путин режим на прекратяване на огъня по време на визитата, но отговор нямаше", каза шефът на офиса на украинския президент Кирило Буданов.

Руското министерство на отбраната продължи яростно да бомбардира украинските градове, като отчете, че са поразени металургичен комбинат "Днепродзерджинск" и "Днепропетровския металургичен завод", склад и електростанция в Николаевска област, логистичен център, кораб с "въоръжение и военно имущество за ВСУ" в Одеска област и др.

5 души са загинали, а 5 са ранени при удара по едното от предприятиятия в Днепропетровска област, съобщиха украинските власти. В Запорожието бе унищожен паркинг за тирове. От ВВС на Украйна съобщиха, че тази нощ са били свалени или заглушени 128 от 167 руски дронове. Киев е атакуван и с балистични ракети "Искандер". В Буча са атакувани складове, в Бориспол е разрушен девететажен жилищен блок, като са пострадали двама души.

Руското МО не съобщава за свалени украински дронове или ракети над руска територия, което показва, че Украйна спазва обявеното примирие.

Снощи Зеленски каза, че през уикенда, по време на визитата на Уиткоф и Къшнър в Москва и Киев, "Украйна ще се обезпечи нормалното функциониране на руското въздушно пространство, за да могат преговарящите безопасно да пристигнат". "От наша страна въздушни удари няма да има, а Русия трябва да гарантира огледално тишина, без въздушни удари, за времето, което е нужно за провеждане на тези преговори и за решение на логистичните въпроси", заяви той.

"Имаме идея за мир. Ще видим дали ще можем да постигнем нещо", каза американският президент Доналд Тръмп. Според него има "добри шансове за мир".