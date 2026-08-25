Федоров: Украйна бавно губи войната

Украйна изглежда бавно губи войната срещу Русия, съобщи уволненият министър на отбраната Михайло Федоров пред Ройтерс, предупреждавайки, че Киев разполага с прозорец от няколко месеца, за да вземе ключовите решения, необходими за обръщане на хода на събитията в своя полза.

Федоров – млад реформатор, чието освобождаване миналия месец предизвика седмици на протести, заяви, че на Украйна ѝ липсва цялостна визия за това как да спечели четиригодишния конфликт, и че възможностите ѝ са ограничени от неуспеха да иновира. Дълбоко вкоренената корупция и клиентелистки мрежи, както и липсата на политическа независимост в държавните институции, също спъват страната, посочи Федоров в интервю.

„Мисля, че в момента има повратна точка, която ще определи бъдещата ни траектория, но изглежда така, сякаш постепенно, бавно губим“, каза Федоров, което е отклонение от официалната реторика на Киев. Той добави, че Украйна все още има „всеки шанс“ да спечели, но спешно се нуждае от план за край на войната.

От канцеларията на украинския президент заявиха в отговор на коментарите на Федоров, че докато е бил в министерството, той е бил позитивно настроен за хода на войната и единственото, което се е променило, е личният му статус.

Русия атакува украинските фабрики и складове с десетки балистични ракети месечно, които Украйна до голяма степен не е в състояние да сваля поради липса на прихващачи. Вярно е, че Русия завзема по-малко територии от миналата година, но все още бавно напредва в Донбас, докато оскъдните украински пехотни окопи на фронтовата линия са попълнени предимно от немотивирани новобранци, напомня Ройтерс.

Украйна от своя страна увеличи собствените си атаки с дронове и ракети дълбоко в Русия, поразявайки ключови военни фабрики, причинявайки сериозни щети на рафинерии и създавайки недостиг на гориво в цялата страна. Проучване на общественото мнение, проведено в края на юли, показва, че 82% от украинците вярват, че страната им ще победи, въпреки че повечето очакват боевете да продължат и през 2027 г. или по-късно, допълва агенцията.

35-годишният Федоров беше уволнен шест месеца след назначаването си, след като инициира реформи в обществените поръчки и мобилизацията, които го вкараха в сблъсък с военния елит и политическите му съперници. Миналата седмица той разтърси украинската политика, превръщайки се в първата голяма политическа фигура, поискала провеждането на военновременни избори, осъждайки „системната“ криза в управлението.

Призивът на Федоров за избори срещна разочарование сред много украинци, а проучванията показват ниска подкрепа за гласуване по време на война. Зеленски осъди искането, заявявайки, че то може да унищожи Украйна. Военното положение в страната забранява провеждането на избори от съображения за сигурност.