Зеленски уволни зам.-директорката на администрацията си

Нов корупционен скандал и призив за избори се превръщат в едни от най-сериозните предизвикателства пред Зеленски от началото на войната.

В сряда Володимир Зеленски освободи заместник-ръководителя на своя офис Ирина Мудрая след обиски във връзка с ново дело за корупция. Същия ден Върховната рада назначи Евгений Хмара за министър на отбраната. Неговият предшественик Михайло Федоров ден по-рано призова да бъде намерен начин за провеждане на избори, без да се чака краят на войната. Наблюдатели определят тези събития като „политическа криза“ и най-голямото предизвикателство пред украинския президент от началото на войната. В сряда Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) съобщи за провеждането на специална операция „за разобличаване на престъпна организация, действала под ръководството на настоящи и бивши народни депутати с участието на високопоставени служители от офиса на президента на Украйна“. Операцията е получила името „Форест Гъмп“. В рамките на операцията НАБУ е извършило обиски при Мудрая и в централния офис на държавната „Сенс Банк“ (бившата „Алфа-Банк Украйна“). Според по-ранно разследване на НАБУ съставът на надзорния съвет на банката през 2025 г. е бил съгласуван с бизнесмени, близки до Тимур Миндич, който напусна Украйна през ноември миналата година, преди началото на обиските по делото „Енергоатом“ (операция „Мидас“).

Причината за обиските е гаранция в размер на 150 млн. гривни, внесена за бившия министър на енергетиката и правосъдието Герман Галушченко, който е обвиняем по делото „Енергоатом“. Според версията на разследването парите са придобити по престъпен начин и са били легализирани чрез държавната банка. Според НАБУ организаторите на схемата са получили фактически контрол над „Сенс Банк“.

След публикацията на НАБУ Володимир Зеленски освободи Мудрая от поста ѝ в президентския офис. Депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко съобщи, че Мудрая е била задържана, но нейният адвокат Артьом Крикун-Труш опроверга тази информация.

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров във вторник публикува деветминутно видеообръщение, в което заяви, че има „системна криза в управлението“, разкритикува кадровите решения, основани на лична лоялност, и призова за създаване на „законен, безопасен и реалистичен“ механизъм за провеждане на избори по време на продължителна война. "Не трябва да позволяваме на Путин да решава кога украинците ще могат да избират своята власт“, каза Федоров. По думите му демокрацията не може да зависи от „добрата воля на Кремъл“.

Федоров, който помогна за организирането на президентската кампания на Зеленски през 2019 г., беше освободен през юли след конфликт с военното командване. Уволнението му предизвика протести в Киев и други градове. В сряда следобед протестиращи се събраха пред сградата на Върховната рада. Въпреки исканията на участниците в протестите Федоров да бъде върнат на поста, в сряда Радата утвърди Хмара за министър на отбраната.

Освобождаването на Мудрая след обиските на НАБУ засилва натиска върху Зеленски, пише Politico. Нарастващият брой дела срещу близки съюзници на Зеленски допринася за спада на рейтинга на одобрение на президента, отбелязва Financial Times. Това предизвиква безпокойство и сред западните партньори на Украйна, които са предоставили милиарди за поддържането на страната и за подкрепа на въоръжените ѝ сили, подчертава изданието.

Призивът на Федоров е първият случай от началото на войната, при който водещ украински политик говори за необходимостта от нови избори, отбелязва The Times. FT определя изявлението на Федоров като „най-значимото вътрешнополитическо предизвикателство пред Зеленски от началото на войната“. CNN дава сходна оценка.

„Политическата криза е очевидна и ако не бъде намерен компромис, всички страни ще се движат към ескалация“, казва Олга Айвазовска, председател на украинската неправителствена организация „Опора“, цитирана от FT. „По някаква причина настоящите лидери продължават да действат така, сякаш се намират в мирно политическо време, без дори да си представят пълната цена на своите грешки.“

Новият импулс на исканията за провеждане на избори може да бъде от полза за Москва, смята украинският депутат Роман Лозински, цитиран от Politico. Путин би приветствал възможността да използва политическите спорове в Украйна в своя полза, смята и The Telegraph.