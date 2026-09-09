Самолетът на Зеленски едва се е разминал с удар с дрон в Молдова

“Самолетът на Володимир Зеленски на косъм се е разминал с удар от дрон по време на излитане от Молдова. Това е реалността, в която той живее”, заяви норвежкият министър-председател Йонас Гар Стьоре, цитиран от „Льо Монд“ и норвежката обществена медия NRK.

Зеленски обикновено пътува със самолет от Полша, но след обтягането на отношенията между двете държави започна да използва и летища в Молдова. Оттам той, заедно с делегация и съпругата си Олена, излетя за Осло, където присъства на погребението на норвежкия крал Харалд V.

Нито Киев, нито Молдова са съобщавали за този инцидент. Засега не е ясно дали става дума за случайност или за преднамерена атака. Въздушното пространство на Молдова редовно се нарушава от руски дронове, които атакуват Украйна.

В Осло Зеленски се срещна с норвежкия министър-председател Йонас Гар Стьоре, както и с ръководители на отбранителни компании от страни партньори. Основна тема беше програмата за противобалистична отбрана FREYJA, която цели да осигури на Европа интегрирана защита срещу въздушни заплахи чрез съвместните усилия на Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

“В координация с ръководствата на FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo се споразумяхме за конкретни действия, които да бъдат предприети както от лидерите и правителствените представители на съответното ниво, така и от производителите и разработчиците. Очакваме с нетърпение първите практически резултати. Благодаря на Норвегия за домакинството на тази среща. Благодаря на нашите партньори за готовността им за съвместна работа. Защитата на европейското небе е наша обща задача,” написа Зеленски в Телеграм.