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WP: Путин отговаря на ЦРУ с ескалация на ударите в Украйна

04 Септ. 2026
Посещението на Джон Ратклиф в Москва в качеството му на директор на ЦРУ се състоя на 25 август.
ЕПА/БГНЕС
Посещението на Джон Ратклиф в Москва в качеството му на директор на ЦРУ се състоя на 25 август.

Посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия може да е засилило решимостта на Владимир Путин да постигне военна победа в Украйна, пише The Washington Post. След визитата Русия засили атаките срещу Украйна. Москва е възприела посещението на ръководителя на американското разузнаване като проява на слабост, заявил пред вестника източник, запознат с подробностите от срещата.

Той разказва, че по време на срещата Ратклиф е предал на руските представители послание, чийто смисъл описва така: „Нещата при вас не вървят добре. Време е да разговаряме. Нека се разберем, защото след 6 или 12 месеца положението ви ще бъде още по-лошо.“ Друг западен източник заявява, че целта на посещението е била руснаците да бъдат убедени, че „ако целта им в преговорите е да принудят украинците да се откажат от Донбас, това просто няма да се случи“.

Според един от източниците на вестника след пътуването директорът на ЦРУ е разбрал, че е успял да предаде посланието, но не е постигнал съществен резултат. Оценката на Ратклиф значително се различава от гледната точка на Путин, смятат представители на руския елит и анализатори, цитирани от WP. "Реакцията на Русия на посещението вероятно са непрекъснатите въздушни удари срещу Украйна и изявленията на Путин в подкрепа на Иран във войната му със САЩ", пише вестникът. Ескалацията на ударите срещу Украйна може да е сигнал към Вашингтон, че Русия продължава настъплението и не вижда необходимост да проявява по-голяма гъвкавост, заявил пред изданието учен, близък до високопоставени руски дипломати. Според руския учен Путин не се интересува от нито едно от предложенията за прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия. „Струва ми се, че установяването на контрол над целия Донбас е минималното предварително условие за всички бъдещи преговори. Тази задача многократно е била заявявана от президента и други официални лица. Ще бъде много трудно да се откажат от нея“, казва той.

Както добавя този източник на вестника, руските власти смятат, че разполагат с достатъчно инструменти за ескалация: „На всеки украински удар може да се отговори с удар, който ще причини повече щети от тези, нанесени на Русия.“

Руски бизнесмен, разговарял с вестника при условие за анонимност, заявява, че в Кремъл съществува мнението, че „още няколко месеца война не са проблем за Русия и руската икономика, но за Украйна това е огромен проблем“. По думите му Путин се надява, че въпреки проблемите с горивата и нарастващото недоволство сред населението руснаците са по-малко склонни към протести от украинците.

Освен това според него руските власти смятат, че атаките срещу енергийната и водоснабдителната инфраструктура в районите около Киев ще доведат до нарастване на общественото недоволство и украинските власти ще бъдат принудени да прекратят войната. Въздушните удари са „единствената възможност Русия да предприеме нещо, тъй като е изключително трудно да унищожи украинската армия с ресурсите, с които разполага“, добавя източникът на вестника. Според този бизнесмен не е ясно дали Путин разбира, че проточването на войната носи рискове и за самия него. „Вероятно ръководителят на ФСБ, който се срещна с Ратклиф, разбира това. Но той няма да отиде при Путин и да го убеждава да сключи мирно споразумение по сегашната фронтова линия“, смята източникът.

Посещението на Ратклиф в Москва в качеството му на директор на ЦРУ се състоя на 25 август.

Западни медии, позовавайки се на свои източници, представиха няколко версии за целите на пътуването му. Според версията на NYT Ратклиф е пристигнал, за да призове Москва да сключи споразумение, преди военното и икономическото ѝ положение да се влоши още повече. Axios писа, че Ратклиф е предложил и идеята за тристранна среща на върха Тръмп–Путин–Зеленски. The Wall Street Journal и Politico посочиха като друг елемент от мисията предупреждение към Москва, че нападение срещу държави от НАТО е недопустимо.

Според данни на източник на „Агентство“ Путин първоначално е бил готов да се срещне с Ратклиф и е освободил графика си за разговорите. След като обаче президентът е бил информиран за съдържанието на посланието, донесено от американеца, срещата е била преценена като нецелесъобразна.

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Ключови думи:

Украйна, руски удари, Джон Ратклиф

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