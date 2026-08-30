По време на посещението си в Москва в средата на тази седмица директорът на ЦРУ е предложил провеждането на тристранна среща на върха между Тръмп, Зеленски и Путин, съобщи Axios.

Според изданието една от целите на посещението е била да се установи дали руските специални служби могат да убедят Путин да се върне към преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ. Зеленски по-рано се е съгласил на подобна среща на върха, но Путин е отказвал.

В Русия директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е провел разговори с ръководителя на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и директора на ФСБ Александър Бортников. След това американски представители са информирали Зеленски за проведените разговори.

В същото време, както отбелязва NYT, украинските представители са крайно скептични към намеренията на Путин и смятат, че той подготвя мащабна ескалация на войната.

Преговорите между Украйна и Русия бяха преустановени още в средата на февруари след началото на войната с Иран. По думите на ръководителя на Офиса на президента Кирило Буданов контактите с посредничеството на САЩ може да бъдат възобновени още през септември.

Президентът на Финландия заяви, че Китай е забранил на Русия да използва ядрено оръжие

Китай няма да позволи на Русия да използва ядрено оръжие, заяви пред Bild президентът на Финландия Александър Стуб. Той уточни, че през лятото китайският външен министър Ван И го е уверил в това. „Той каза: „Никога няма да позволим това“. Мисля, че това е доста ефективен възпиращ фактор“, отбеляза Стуб.

По думите му Москва прибягва до ядрен шантаж, за да всява паника в Европа. „Русия иска ние, европейците, да седим тук и да обсъждаме: ще засили ли ескалацията? Ще използва ли ядрено оръжие? Ще нападне ли НАТО и Европа?“, обясни Стуб. Според него възможностите на Москва за по-нататъшна ескалация в момента са ограничени и единственият действащ вариант остава мобилизацията.

По-рано за твърдата позиция на Китай относно евентуалното използване на ядрено оръжие от Русия говори украинският президент Володимир Зеленски. През юли той твърдеше, че Пекин в „ултимативна форма“ е заявил на Москва, че подобна стъпка е недопустима. На 24 август украинският лидер отново призова Китай да използва влиянието си, за да спре руската ядрена реторика.

На 26 август близки до Кремъл източници съобщиха пред Bloomberg, че Владимир Путин се готви за ескалация в Украйна и възнамерява да засили ударите с балистични ракети по Киев и други градове. В същото време все повече представители на руските власти от обкръжението на президента започват да смятат, че в крайна сметка той може да прибегне до тактическо ядрено оръжие, тъй като счита загубата във войната за абсолютно неприемлива, посочват източниците на агенцията.