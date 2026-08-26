В телефонен разговор с радиоводещия Глен Бек президентът на САЩ определи вчерашното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва като „рутинно“ в отговор на въпрос дали пътуването е било свързано с руско-украинската война. „Беше нещо като обикновено, рутинно посещение. Не искам да разочаровам хората. Бихме искали войната в Украйна да приключи“, отговори той.

В разговора бе повдигнат и въпросът за появилите се твърдения, че руският президент Владимир Путин може да предприеме действия, с които да изпита докъде се простира решимостта на НАТО. Тръмп категорично отхвърли възможността именно подобна заплаха да стои зад пътуването на ръководителя на ЦРУ.

„Той не е там заради нито едно от нещата, които споменахте“, заяви президентът.

Тръмп все пак остави отворена възможността разговорите в руската столица да доведат до определен резултат. Той обвърза думите си с усилията на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

„Възможно е нещо да произлезе от това. Работим много усилено, за да сложим край на тази война“, каза американският президент.

Тази сутрин прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви в коментар за The Washington Post, че целта на посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф е била осъществяването на „контакти между специалните служби“. Той не даде никакви други подробности. Вчера на въпросите, свързани с визитата на Ратклиф, Песков каза, че нищо не може да каже.

В разговор с ТАСС Песков уточни, че срещи на Ратклиф с президента Владимир Путин „не са били планирани“. Снощи Ратклиф напусна Москва.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети руската столица с необявена визита на 25 август. Той пристигна от Рига с военнотранспортен самолет Boeing C-17 на Военновъздушните сили на САЩ, който кацна сутринта на летище „Внуково“. Около 19:00 ч. стана известно, че американският самолет, с който е пристигнал Ратклиф, е излетял обратно от Москва.

Според една от версиите посещението му може да е свързано с освобождаването на американеца Чарлз Цимерман, осъден в Русия в началото на 2026 г. на 5 години за незаконна търговия с оръжие и боеприпаси. Според друга версия Ратклиф е пристигнал, за да предаде на Путин „предупреждение“. Тази версия беше лансирана от The Wall Street Journal.

По данни на изданието САЩ са събрали разузнавателна информация, според която Русия е започнала подготовка за мобилизация с цел продължаване на войната срещу Украйна и вероятно планира да „провери решимостта на НАТО“, като организира провокация срещу държави - членки на Алианса.

През последните 10 години са известни две внезапни визити на директори на ЦРУ в Москва.

Джон Бренън беше в Москва през 2016 г. Посещението му не беше обявено предварително и съвпадна по време с обявеното от Путин начало на изтеглянето на руските военни от Сирия.

Уилям Бърнс пристигна през 2021 г. Визитата му също не беше обявена предварително, но веднага след това беше потвърдена от американската страна. Той се срещна с Путин и, както се съобщаваше тогава, го предупреди да не предприема нахлуване в Украйна.

До момента Белият дом не съобщава нищо официално за посещението на Ратклиф.