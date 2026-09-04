Русия се опита да убие шефа на украинската Служба за сигурност

Поразената сграда на СБУ. Смята се, че от началото на войната службата не я използва

Володимир Зеленски потвърди днес попадение в централната сграда на Службата за сигурност на Украайна на улица „Володимирска“ в Киев.

„За съжаление, руски дрон е поразил централната сграда на СБУ на улица „Володимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“. Дронът е бил насочен директно към кабинета на ръководителя на СБУ в тази сграда. Възложих на Олександър Поклад задачата да отговори на руснаците на този удар адекватно, осезаемо и, ако е възможно, огледално, когато всичко бъде подготвено“, заяви Зеленски.

Российский дрон попал в здание СБУ в Киеве



Российский дрон попал в здание штаб-квартиры СБУ в центре Киева у Софийского собора, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Российский дрон попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, напротив Софийского… pic.twitter.com/8grH9MQcgL — ЭХО (@echofm_online) 4 септември 2026 г.

Отбелязва се, че бившият ръководител на СБУ Василий Малюк в едно от интервютата си е заявявал, че след началото на пълномащабната война служителите на СБУ не са използвали сградата на улица „Володимирска“, а са се преместили в резервни помещения.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в резултат на удара по сградата на СБУ са пострадали девет души, седем от които са били хоспитализирани.

По думите на Кличко в сградата е избухнал пожар, който вече е потушен. Вследствие на атаката са се срутили част от междуетажната конструкция и външна стена. На място продължават да работят екипите на спешните служби.

СБУ обеща „болезнен отговор“ на Русия за атаката срещу сградата на Централното управление на специалната служба в Киев. Броят на пострадалите в резултат на руския удар нарасна до 12 „Днес противникът нанесе удар по сградата на Централното управление на СБУ. Дронът е бил целенасочено насочен към кабинета на ръководителя на Службата за сигурност Олександър Поклад. Руснаците обаче не постигнаха целта си - ръководителят на СБУ не е пострадал. Що се отнася до повредената сграда - тя със сигурност ще бъде възстановена. А руснаците ще получат болезнен отговор за своите удари - още повече специални операции, разкрити агентурни мрежи и унищожени врагове“, се казва в коментар на пресслужбата на Службата за сигурност на Украйна.