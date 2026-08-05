България най-после пак има посланик в Украйна

Посолството на България в Украйна Златин Кръстев (вляво) връчма копия от акредитивните си писма на зам.-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко

Новият извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна Златин Кръстев връчи копия от акредитивните си писма на зам.-министъра на външните работи на Украйна Олександър Мишченко. Това съобщиха от българското посолство в Киев.

Церемонията се е състояла по-малко от денонощие след пристигането на посланик Кръстев в украинската столица на 31 юли. От дипломатическата ни мисия определят бързата организация на срещата като знак за значението, което украинската страна отдава на отношенията с България.

Златин Кръстев е първият български извънреден и пълномощен посланик в Украйна след близо четири години и половина прекъсване от началото на войната.

По време на разговора с украинския зам.-външен министър са били обсъдени възможностите за задълбочаване на политическия диалог между двете държави, разширяване на икономическото сътрудничество, развитието на транспортната и енергийната свързаност, както и обменът на опит в сферата на отбранителните иновации.

Сред основните теми е била и сигурността в Черноморския регион, включително гарантирането на безопасното търговско корабоплаване. Българската страна е потвърдила последователната си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за усилията за постигане на траен и справедлив мир.

По време на срещата е било обсъдено още споделянето на българския опит в преговорния процес за присъединяване към Европейския съюз, ролята на българската общност в Украйна за развитието на двустранните отношения, както и възможността в близко бъдеще да бъдат проведени консултации между външните министерства на България и Украйна.

Златин Кръстев беше назначен за извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна с указ на президента, издаден на 19 ноември 2025 г.

Кръстев е бивш заместник-министър на отбраната, както и дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО.

България нямаше извънреден и пълномощен посланик в Киев от края на 2022 г. На 14 септември 2022 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента да издаде указ за освобождаване на Костадин Коджабашев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна. Правителственото предложение бе във връзка със заемането на поста заместник-министър на външните работи от Коджабашев.

Той заемаше поста на посланик от 30 ноември 2018 г. След това временно управляващ посолството на страната ни в Украйна беше Герман Ванчев. В средата на 2024 г. служебното правителство с премиер Димитър Главчев назначи Николай Ненчев за временно управляващ посолството. Ненчев е временно управляващ до 2025 г. После длъжността изпълняваше Елена Слатинска-Ованезова.