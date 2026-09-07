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Два руски изтребителя се сблъскаха в Курска област

Днес, 19:39
Останките на един от изтребителите Су-35С
Останките на един от изтребителите Су-35С

Два руски изтребителя Су-35С се сблъскаха в Курска област. Причината засега се разследва, съобщи най-големият Z-канал за ВВС Fighterbomber.

Су-35 С са едни от най-модерните руски военни самолети. Те са модернизирана версия на съветския Су-27. Разполагат с актуализирана бордова електроника, нова облекчена рамка и с възможност за векторна 3D тяга. Изтребителят има и разширен обхват на оръжията. В това число влизат крилатите ракети „Калибър“ и ракетите въздух – въздух Вымпел R-77.  Редовно е използван за удари по Украйна.

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Су-35

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