Русия загуби 4 бойни самолета за 4 дни

Руската армия загуби четири самолета за четири дни. Общите загуби на военната авиация от началото на войната срещу Украйна надхвърлиха 350 самолета, обобщи Телеграм каналът “Агенцията”. Пилотите са изтощени и заспиват по време на полет, пише Z-блогър.

Изтребител Су-30 се разби в Крим по време на тренировъчен полет, съобщи днес руското Министерство на отбраната. “Самолетът е летял без боеприпаси. Екипажът се е катапултирал и е бил евакуиран от наземна спасителна група“, твърди то. Според военните инцидентът е станал в 11:00 часа московско време и животът на пилотите не е в опасност.

Според украинския ресурс „Крымский ветер“, Су-30 се е разбил в частен дом в село Геройское в Сакски район, което е на 11 километра от военното летище в Саки в Новофьодоровка, където са базирани тези самолети.

Z-каналът Fighterbomber твърди, че катастрофата на самолета е причинена от пожар в двигател. „Опитът на пилотите да го потушат е бил неуспешен. Екипажът е евакуиран. Всички са живи. Държавна комисия ще разследва причината за пожара“, съобщи каналът.



Това е четвъртият загубен боен самолет тази седмица.

На 31 март Z-блогърите съобщиха за загубата на бомбардировач Су-34, без да уточняват къде се е случило това. Според тях самолетът не е свален, но причината за катастрофата не е установена. Единият член на екипажа е загинал, другият е оцелял. Су-34 се използват активно за поразяване на цели на фронтовата линия и в непосредствения тил с управляеми бомби.

Същата вечер транспортен самолет Ан-26 се разби в Крим. Предварителната причина е техническа неизправност. Всички 29 души на борда загинаха. Сред тях беше генерал-лейтенант Александър Отрощенко, командир на ВВС на Северния флот, както и още шестима офицери.

Z-блогърът „Тринадесети“ предположи, че и двата самолета са свалени от украински дронове, оборудвани с противовъздушни ракети: „Тези, които са потънали в лъжи, никога няма да кажат истината. На 31 март в Крим е имало най-малко 39 сигнала за безпилотни летателни апарати, като са докладвани случаи на „голям брой“ дронове, пише той.

В нощта на 2 април украински дронове удариха Ан-72П на летище Кировское в Източен Крим. Това е крайбрежен патрулен самолет (модификация на транспортния самолет Ан-72). Унищожени бяха и четири руски безпилотни летателни апарата „Орион“ и мобилен радар.

Птахами СБС та ГУР знищено 4 борти та базу ППП тяжких БПЛА «Оріон», літак АН-72П та РЛС «Меч» на АЕ Кіровське у Криму, — командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.💪💥💯https://t.co/lLiCYWm0fw pic.twitter.com/AzZKvfEwNQ — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) 2 април 2026 г.

Няколко дни преди серията катастрофи, авиационният Z-блогър Fighterbomber написа, че военните пилоти са изключително уморени и случаите на заспиване на пилоти по време на полет са зачестили. Понякога командването дори трябвало да измисля начини да събуди пилот, един от които е да помоли съседния самолет да стреля наблизо. „Днес има поне един случай, в който всички тези методи са се провалили и само чудо е спасило пилота. Пилотът най-накрая се е събудил и е успял да приземи самолета”, твърди блогърът.

Според мониторинговия проект Oryx, от началото на войната до 1 март 2026 г. Русия е загубила 181 самолета и 168 хеликоптера (и това са само визуално потвърдени загуби). В резултат на това Въздушно-космическите сили не са успели да постигнат въздушно превъзходство над Украйна и действат само над собствената си територия.