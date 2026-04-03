Русия загуби 4 бойни самолета за 4 дни

03 Апр. 2026
Z-блогърите оплакват поредните загуби на фронта
Руската армия загуби четири самолета за четири дни. Общите загуби на военната авиация от началото на войната срещу Украйна надхвърлиха 350 самолета, обобщи Телеграм каналът “Агенцията”. Пилотите са изтощени и заспиват по време на полет, пише Z-блогър.

Изтребител Су-30 се разби в Крим по време на тренировъчен полет, съобщи днес руското Министерство на отбраната. “Самолетът е летял без боеприпаси. Екипажът се е катапултирал и е бил евакуиран от наземна спасителна група“, твърди то. Според военните инцидентът е станал в 11:00 часа московско време и животът на пилотите не е в опасност.

Според украинския ресурс „Крымский ветер“, Су-30 се е разбил в частен дом в село Геройское в Сакски район, което е на 11 километра от военното летище в Саки в Новофьодоровка, където са базирани тези самолети.

Z-каналът Fighterbomber твърди, че катастрофата на самолета е причинена от пожар в двигател. „Опитът на пилотите да го потушат е бил неуспешен. Екипажът е евакуиран. Всички са живи. Държавна комисия ще разследва причината за пожара“, съобщи каналът.

Това е четвъртият загубен боен самолет тази седмица.

 На 31 март Z-блогърите съобщиха за загубата на бомбардировач Су-34, без да уточняват къде се е случило това. Според тях самолетът не е свален, но причината за катастрофата не е установена. Единият член на екипажа е загинал, другият е оцелял. Су-34 се използват активно за поразяване на цели на фронтовата линия и в непосредствения тил с управляеми бомби.

Същата вечер транспортен самолет Ан-26 се разби в Крим. Предварителната причина е техническа неизправност. Всички 29 души на борда загинаха. Сред тях беше генерал-лейтенант Александър Отрощенко, командир на ВВС на Северния флот, както и още шестима офицери.

Z-блогърът „Тринадесети“ предположи, че и двата самолета са свалени от украински дронове, оборудвани с противовъздушни ракети: „Тези, които са потънали в лъжи, никога няма да кажат истината. На 31 март в Крим е имало най-малко 39 сигнала за безпилотни летателни апарати, като са докладвани случаи на „голям брой“ дронове, пише той.

В нощта на 2 април украински дронове удариха Ан-72П на летище Кировское в Източен Крим. Това е крайбрежен патрулен самолет (модификация на транспортния самолет Ан-72). Унищожени бяха и четири руски безпилотни летателни апарата „Орион“ и мобилен радар.

Няколко дни преди серията катастрофи, авиационният Z-блогър Fighterbomber написа, че военните пилоти са изключително уморени и случаите на заспиване на пилоти по време на полет са зачестили. Понякога командването дори трябвало да измисля начини да събуди пилот, един от които е да помоли съседния самолет да стреля наблизо. „Днес има поне един случай, в който всички тези методи са се провалили и само чудо е спасило пилота. Пилотът най-накрая се е събудил и е успял да приземи самолета”, твърди блогърът.

Според мониторинговия проект Oryx, от началото на войната до 1 март 2026 г. Русия е загубила 181 самолета и 168 хеликоптера (и това са само визуално потвърдени загуби). В резултат на това Въздушно-космическите сили не са успели да постигнат въздушно превъзходство над Украйна и действат само над собствената си територия.

 

