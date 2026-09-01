Зеленски заплаши гражданските полети в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заплаши да „затвори небето“ над Русия и намекна, че безпилотни летателни апарати може да ударят граждански самолети във въздушното пространство на Руската федерация. Това стана ясно от неговото вечерно видеообръщение.

„Днес искаме да предупредим всяка авиокомпания, която използва руското въздушно пространство, всеки застраховател и всички, които все още използват ключови руски летища: руското небе става напълно опасно. Украйна не представлява заплаха за гражданската авиация като такава - за нито един граждански самолет. Просто в небето над Русия ще има безпилотни летателни апарати и това трябва да се знае“, заяви той във вечерното си видеообръщение.

„Предупреждаваме партньорите: в небето над Русия вече няма безопасни места... Важно е това да бъде чуто от съответните авиокомпании, които в момента летят до летища, преди всичко в Москва, Санкт Петербург и по други ключови руски направления... На гражданската авиация не ѝ е мястото сред безпилотните летателни апарати“, заяви Зеленски.

"Украйна е миролюбива страна. И ние искрено уважаваме факта, че нашите партньори искат да помогнат за прекратяването на тази война. Подкрепяме всяко подобно усилие. Когато американците ни помолиха да преустановим ударите по Москва и Санкт Петербург на 25, 26 и 27 август, ние спазихме тази пауза. Не бяха извършени удари по Русия, докато атаките срещу Украйна продължаваха. Когато друга световна сила ни помоли да спрем ударите в посока Владивосток за определен период от време, ние също се съгласихме да осигурим това. В момента се подготвят нови срещи в Москва и ние ще се съобразим с това", обяви още украинският президент.

Той добавя: "Ние винаги подкрепяме всяка стъпка към мира – всяка стъпка, която не позволява на Русия да превърне тази война в безкрайна. Войната трябва да приключи и лидерите са прави да казват това на Путин".

"Затова, в името на дипломацията и преговорите, винаги когато партньорите ни се обърнат към нас с такава молба, ще гарантираме, че руското небе ще бъде свободно от дронове за определени периоди и по определени маршрути. Сигурността ще се върне в руското небе, когато има реален напредък към мира. Засега небето над Русия е за дронове – а не за гражданската авиация", казва още Зеленски.

Руският президент Владимир Путин коментира изявлението на Зеленски за затварянето на въздушното пространство над Русия. „Ако това е казано на глас – тогава това е призив към държавен тероризъм. С терористи не водим преговори“, заяви Путин. Той добави, че „ще намерим начин да отговорим“.