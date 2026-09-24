Зеленски: Русия я очаква болезнена зима

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди Русия, че Украйна ще отвърне на удара и ще направи предстоящата зима изключително болезнена за Русия, ако двете страни не се разберат за примирие по отношение на нападенията срещу енергийна инфраструктура, преди да стегне студът.

Зеленски направи това в обръщението си към Общото събрание на ООН.

"Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор ние нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Точно затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация на военните действия преди зимата“, заяви Зеленски и призова за по-активна дипломация, като отбеляза потенциалното влияние, което китайският лидер Си Дзинпин би могъл да окаже върху руския президент Владимир Путин.

Украйна и партньорите ѝ бързат да осигурят частични споразумения относно енергийните обекти и корабоплаването в Черно море преди настъпването на зимата с оглед руските удари срещу електропреносната и топлофикационната мрежа.

Същевременно Москва почти не проявява интерес да разшири преговорите за прекратяване на войната. Все пак, след разговора си с руския външен министър Сергей Лавров, държавния секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Украйна и Русия са проявили интерес към частично примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката.

„Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова [...] да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, стига и Русия да е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва да започнем отнякъде“, подчерта Зеленски.

Той акцентира върху ролята на Путин за разпалването на войната, като многократно го наричаше „пациент нула“ и „човека, от когото идеята за война продължава да се разпространява“.

"Ето защо „пациент нула“ трябва да бъде спрян. Трябва да му се отнеме възможността да действа - както и възможността да разпространява това зло по-нататък“, каза украинският държавен глава.

Той също така призова световните лидери да продължат да възпрепятстват финансовите постъпления и военната машина на Русия: "Когато някой дава още пари на Русия чрез търговия, той ѝ дава повече време да води война. И точно затова настояваме търговията с агресора да бъде ограничена и точно затова изгаряме самите руски приходи", каза той.

Вероятна е среща Зеленски-Путин в Маями

Впоследствие Зеленски говори пред репортери извън сградата на ООН в Ню Йорк. Относно поканата на Доналд Тръмп към Путин да присъства на срещата на Г-20 в Маями през декември, той коментира, че среща с руския президент потенциално реален резултат може да има тогава.

Според него този формат е една от най-добрите възможности, предложени от САЩ, защото към дискусиите може да се включат Доналд Тръмп, представители на Европа, Китай, Индия и страните от Близкия изток.

„Безспорно Украйна ще подкрепи такава среща, ако има такъв формат и съответно споразумение“, каза още Зеленски.

Той се срещна в Ню Йорк и с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

„По време на срещата президентът Ердоган заяви, че Турция винаги е готова да направи всичко по силите си, за да гарантира, че войната между Украйна и Русия ще приключи с траен мир, и че усилията за възобновяване на преките преговори ще продължат“, се казва в изявление на турското президенство след срещата.

Ердоган е подчертал и необходимостта от предприемане на стъпки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, като отбеляза, че няма оправдание за нападения срещу търговски кораби.

Украйна прати пленени севернокорейци в Южна Корея

Украйна е прехвърлила двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, обяви още Зеленски в речта си.

"Наскоро изпратихме двама севернокорейски военнопленници в Република Корея. Тези момчета не са лесни за залавяне живи. Един от тях, когато е разбрал, че ще бъде пленен, е направил опит да се самоубие. Бил е шокиран, че съдбата не му е позволила да умре", добави той.

Зеленски не предостави повече подробности за прехвърлянето. Сйщо така не е ясно дали Пхенян е одобрил прехвърлянето на неговите граждани в Южна Корея.

Двамата севернокорейци са пленени в руската Курска област още през януари 2025 г. Те са първите севернокорейски войници, заловени живи, откакто КНДР се включи във войната между Русия и Украйна през 2024 г.

По онова време Зеленски заяви, че би ги предал на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, ако това помогне за размяна срещу украински граждани, държани в плен в Русия. Правозащитни организации обаче го призоваха да ги изпрати в Южна Корея, изтъквайки риска от наказания, на които биха били подложени при завръщане в Северна Корея.