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Ердоган поиска кардинална реформа на ООН

Днес, 16:22
ЕПА/БГНЕС

Пет държави не трябва да могат самостоятелно да блокират решенията на Съвета за сигурност на ООН, заяви президентът на Турция Реджеп Ердоган в навечерието на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.  

Той предложи да се отмени правото на вето на САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания в Съвета за сигурност "за да не може никой "да блокира волята на мнозинството“.

Освен това турският лидер предложи да се откаже от принципа на постоянното членство: държавите трябва да се избират за определен мандат и на ротационен принцип. 

Идеята за премахване на статута на постоянен член и съпътстващото право на вето не е нова, тя се подкрепя от „Група от четири“ (Германия, Япония, Индия и Бразилия) и Африканския съюз, които настояват поне да се разшири постоянното представителство в Съвета за сигурност на ООН. Идеята обаче е трудно осъществима, тъй като за целта 5-те постоянни членки сами трябва да се откажат от статута си. 

 

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Ключови думи:

ООН, Ердоган

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