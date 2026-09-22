Ердоган поиска кардинална реформа на ООН

Пет държави не трябва да могат самостоятелно да блокират решенията на Съвета за сигурност на ООН, заяви президентът на Турция Реджеп Ердоган в навечерието на 81-та сесия на Общото събрание на ООН.

Той предложи да се отмени правото на вето на САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания в Съвета за сигурност "за да не може никой "да блокира волята на мнозинството“.

Освен това турският лидер предложи да се откаже от принципа на постоянното членство: държавите трябва да се избират за определен мандат и на ротационен принцип.

Идеята за премахване на статута на постоянен член и съпътстващото право на вето не е нова, тя се подкрепя от „Група от четири“ (Германия, Япония, Индия и Бразилия) и Африканския съюз, които настояват поне да се разшири постоянното представителство в Съвета за сигурност на ООН. Идеята обаче е трудно осъществима, тъй като за целта 5-те постоянни членки сами трябва да се откажат от статута си.