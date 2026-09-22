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Удар по Киев засегна мрежите на интернет доставчици

24 Септ. 2026Обновена

Руските атаки тази нощ по Киев са нанесли щети по ключови интернет доставчици. 100 000 домакинства останаха без интернет.

Forbes отбелязва, че в момента много абонати в Киев нямат интернет поради щетите, нанесени от руския удар върху основния възел на провайдъра Etherlink, който обслужва централната част на украинската столица.

Дата центърът на украинския хостинг провайдър MiroHost е бил напълно унищожен в резултат на удар, съобщи основателят на компанията Александър Олшански.

Повредено е оборудването и на още няколко киевски интернет доставчици: KIEVNET, DOMONET и FAUST/Fast .net, става ясно от официални изявления на компаниите. Списък на украинските интернет и хостинг доставчици, срещу които са били нанесени атаки през последните две денонощия включва още UTELS, „Павутина“, Crazy Network, Cityhost.

В Киев се наблюдават проблеми както с достъпа до интернет като цяло, така и с достъпа до отделни сайтове, хоствани на засегнатите хостинг услуги.

„Трябва да очакваме повишение на цените на интернет услугите. Доставчиците, които осигуряват стабилността на мрежите, резервното електрозахранване и резервните канали за връзка, вече не могат да предоставят интернет за 300–350 гривни /6-7 евро/. Ще има съществено повишение на цените“, — заяви собственикът на UTELS Александър Полюдов.

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Ключови думи:

Киев, Украйна, интернет

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