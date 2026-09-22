Удар по Киев засегна мрежите на интернет доставчици

Руските атаки тази нощ по Киев са нанесли щети по ключови интернет доставчици. 100 000 домакинства останаха без интернет.

Forbes отбелязва, че в момента много абонати в Киев нямат интернет поради щетите, нанесени от руския удар върху основния възел на провайдъра Etherlink, който обслужва централната част на украинската столица.

Дата центърът на украинския хостинг провайдър MiroHost е бил напълно унищожен в резултат на удар, съобщи основателят на компанията Александър Олшански.

Повредено е оборудването и на още няколко киевски интернет доставчици: KIEVNET, DOMONET и FAUST/Fast .net, става ясно от официални изявления на компаниите. Списък на украинските интернет и хостинг доставчици, срещу които са били нанесени атаки през последните две денонощия включва още UTELS, „Павутина“, Crazy Network, Cityhost.

В Киев се наблюдават проблеми както с достъпа до интернет като цяло, така и с достъпа до отделни сайтове, хоствани на засегнатите хостинг услуги.

„Трябва да очакваме повишение на цените на интернет услугите. Доставчиците, които осигуряват стабилността на мрежите, резервното електрозахранване и резервните канали за връзка, вече не могат да предоставят интернет за 300–350 гривни /6-7 евро/. Ще има съществено повишение на цените“, — заяви собственикът на UTELS Александър Полюдов.