България подписа изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна

България е сред 50-те държави, подписали съвместно изявление пред 81-ата сесия на Общото събрание на ООН, в което се осъжда руската агресия и се подкрепя украинското право на отбрана срещу тази агресия.

Изявлянието бе разпространено от украинското министерство на външните работи и в него се изреждат страните, които са се присъединили, включително и нашата, макар към момента да няма подобно съобщение на сайта на българското МВнР.

Този акт идва на фона на речта на президента Илияна Йотова пред ООН вчера, в която тя говори за това, че България подготвя инициатива за Черно море, защото разглежда сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от националната си сигурност във всичките ѝ измерения. В изявлението тя спомена Русия, когато каза: „Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България".

"Докато Съветът за сигурност заседава, за да обсъди ситуацията в Украйна, ние потвърждаваме отново нашия общ ангажимент към принципите на Устава на ООН и към мира. Заставаме солидарно с Украйна, която продължава да се изправя срещу агресивната война на Русия. Припомняме, че Уставът на ООН защитава суверенитета, независимостта и териториалната цялост на всички държави, както и неотменимото право на самоотбрана - се казва в изявлението. - След 4 г., 6 месеца и 30 дни пълномащабна война човешката цена продължава да расте. Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и цивилната инфраструктура в цяла Украйна, причинила рекордно висок брой жертви през последните месеци, както е отчетено от ООН. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население."

В изявлението се отбелязва и безпокойството от атаките в Черно море и се подчертава, че Русия се опитва да задуши износа на украинско зърно, с което застрашава световната продоволствена сигурност.

"Ето защо подкрепяме усилията за постигане на договореност в Черно море с цел гарантиране на свободата на корабоплаването и призоваваме за защита на търговското корабоплаване и критичната инфраструктура - се казва в текста. - От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. Призоваваме Русия най-накрая да направи същото като необходима стъпка към съдържателна дипломация и преговори, водещи до мир. Спешно призоваваме Русия да осигури незабавното, безопасно и безусловно връщане в Украйна на всички произволно задържани, насилствено преместени или депортирани украински цивилни лица, включително деца, както и пълното връщане на всички военнопленници и връщането на всички интернирани лица като важни мерки за изграждане на доверие.

Украйна иска мир. Ние искаме мир. Русия трябва да спре своята агресия, да приеме прекратяване на огъня и да се ангажира съдържателно в преговори за цялостен, справедлив и траен мир в съответствие с международното право."

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Изявлението е от името на Украйна, Европейския съюз, Албания, Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Канада, Коста Рика, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Хондурас, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Черна гора, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Република Корея, Република Молдова, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.