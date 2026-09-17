Йотова не посмя да нарече Русия агресор

"Вече няма никакъв смисъл от тези определения." Така отговори президентът и кандидат за държавен глава Илияна Йотова в интервю пред bTV на въпроса защо отказва да посочи кой е агресорът във войната в Украйна.

"Война е! Война е! В една война вече има две страни", настойчиво каза Йотова. Тя спомена, че Русия е започнала "инвазия" преди 5 години, но подчерта, че "ние имаме по-голямата задача да спрем на всяка цена" войната. Основната разлика с нейните съперници на изборите, посочи президентът, е убеждението ѝ, че Европа трябва да участва в преговорите за мир, включително като направи предложение как да изглежда мирното споразумение. На въпрос дали Украйна трябва да отстъпи територии Йотова заяви, че "това е въпрос на преговори".

По речта на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен Йотова коментира, че е останала смутена от нейното предложение за нов съвет за сигурност, в който, освен страните-членки на ЕС, да влязат още Канада, Норвегия, Украйна и Великобритания. Смущението ѝ идва от това, че идеята не е била консултирана предварително с всички държави в ЕС, но принципно Йотова би я подкрепила. Тя изрази задоволство, че премиерът Румен Радев беше споменат в речта.

За казуса с помилванията президентът повтори, че решенията ѝ почиват изцяло върху официалните документи и становищата на експертните комисии. Интересно е, че през цялото време тя говореше по темата в множествено число – за "нашето решение".

За пресконференцията на прокуратурата и вещите лица за Петрохан държавният глава отрече, че има нещо общо с предизборната ѝ кампания. И предположи, че реакциите в този смисъл – че прокуратурата ѝ прави услуга, може да са проява на "гузна съвест". За това, че журналистката Валерия Велева напусна инициативния ѝ комитет, след като публикува експертиза по делото, Йотова определи публикацията като недопустима и заговори, че изборът на следващото ръководство на съдебната власт ще спре подобни течове на следствени документи към медиите.