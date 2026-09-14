20 инициативни комитета и 8 партии ще участват в президентските избори

До изтичането на регистрацията на партиите и инициативните комитети за президентските избори на 25 октомври са се регистрирали 20 инициативни комитета и 8 партии.

Освен кандидатурите на президентските двойки Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, както и новината, че ГЕРБ се отказаха от участие в изборите, други по-любопитни имена включват бившия министър на земеделието и бивш кадър на "Продължаваме промяната" Иван Христанов с вицепрезидент доц. д-р Стоянка Черкезова от БАН. Председател на инициативния комитет на Христанов е рок музикантът Дениз Ризов от "Ахат".

Волен Сидеров се е кандидатирал с вицепрезидент Славчо Велков. Председател на комитета е Деница Сидерова. Дългогодишният кмет на Елин Пелин Ивайло Симеонов също се включи в президентските избори. Той ще се яви в двойка с кандидата за вицепрезидент проф. Косьо Стойчев. Симеонов е и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев се кандидатира с бившия депутат Красимир Манов като вицепрезидент. Бившият министър на отбраната и лидер на БЗНС Николай Ненчев се явява с журналистката Цвета Кирилова. "Величие" издигна лидера си Ивелин Михайлов за президент и Юлиана Матеева за вицепрезидент. Други президентски двойки са Георги Димов и ген. Димитър Шивиков, физикът Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев.

Някои партии като "Възраждане" и ДПС например все още не са съобщили кого са кандидатирали. Имената на всички участници в изборите трябва да станат ясни до 22 септември. Секции за гласуването в чужбина ще бъдат разкрити в 55 държави, а заявления за упражняване правото на вот извън страната се подават до 29 септември.