2000 машини за гласуване чакат ремонт преди изборите

БГНЕС Изборните комисари се надяват всички машини да са налични за изборите.

Около 2000 машини за гласуване трябва да бъдат ремонтирани и вкарани в действие за предстоящите президентски избори. Така поне планира Централната избирателна комисия (ЦИК). Числото сподели говорителят ѝ Стоянка Балова на днешния си брифинг.

Балова разказа, че от 2021 г. насам, откакто се ползват масирано в изборния процес, устройствата не са минавали през ремонт. Споменатите 2000 машини са дефектирали по един или друг начин, който не позволява да бъдат използвани на избори. Повредите засяга предимно принтери и дисплеи, но също така увредени куфари, счупени колелца, липсващи капаци.

Предходният състав на ЦИК е пратил писмо до тогавашното Министерство на електронното управление за необходимостта устройствата да се обследват. На база на доклада от проверката е заложен ремонтът на машините в обществената поръчка, която ЦИК обяви през август т.г.

В поръчката се включват, освен ремонт, също профилактика, инсталация на софтуера, техническа поддръжка, транспорт, логистика и др. на стойност 10 283 088.84 евро с ДДС. На 10 септември беше обявено , че за изпълнител е избрана фирмата "Сиела Норма", която така или иначе винаги изпълнява дейностите по поддръжката на машинното гласуване.

Говорителят на ЦИК не каза каква е окончателно договорената сума с частната компания. Балова очаква следващата седмица да бъде подписан договор, а всичките дейности по него да са приключени до 15 октомври. Тогава следва машините да се предадат на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, което да проведе процеса по сертифицирането им за изборите.

"Искаме до изборния ден всичките 12 800 машини държавата да разполага с тях", каза говорителят.