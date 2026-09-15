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2000 машини за гласуване чакат ремонт преди изборите

До 15 октомври всичките 12 800 устройства трябва да са готови за сертифициране, планира ЦИК

15 Септ. 2026
Изборните комисари се надяват всички машини да са налични за изборите.
БГНЕС
Изборните комисари се надяват всички машини да са налични за изборите.

Около 2000 машини за гласуване трябва да бъдат ремонтирани и вкарани в действие за предстоящите президентски избори. Така поне планира Централната избирателна комисия (ЦИК). Числото сподели говорителят ѝ Стоянка Балова на днешния си брифинг.

Балова разказа, че от 2021 г. насам, откакто се ползват масирано в изборния процес, устройствата не са минавали през ремонт. Споменатите 2000 машини са дефектирали по един или друг начин, който не позволява да бъдат използвани на избори. Повредите засяга предимно принтери и дисплеи, но също така увредени куфари, счупени колелца, липсващи капаци.

Предходният състав на ЦИК е пратил писмо до тогавашното Министерство на електронното управление за необходимостта устройствата да се обследват. На база на доклада от проверката е заложен ремонтът на машините в обществената поръчка, която ЦИК обяви през август т.г.

В поръчката се включват, освен ремонт, също профилактика, инсталация на софтуера, техническа поддръжка, транспорт, логистика и др. на стойност 10 283 088.84 евро с ДДС. На 10 септември беше обявено, че за изпълнител е избрана фирмата "Сиела Норма", която така или иначе винаги изпълнява дейностите по поддръжката на машинното гласуване.

Говорителят на ЦИК не каза каква е окончателно договорената сума с частната компания. Балова очаква следващата седмица да бъде подписан договор, а всичките дейности по него да са приключени до 15 октомври. Тогава следва машините да се предадат на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, което да проведе процеса по сертифицирането им за изборите.

"Искаме до изборния ден всичките 12 800 машини държавата да разполага с тях", каза говорителят.

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ЦИК, машинно гласуване, президентски избори 2026

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