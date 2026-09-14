Управляващите започнаха закриването на Комисията по досиетата

Премиерът Румен Радев е сформирал Междуведомствена работна група, която трябва да подготви законодателно решение, с което Комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността ѝ прехвърлена към Държавна агенция "Архиви" (ДАА).

Това става ясно от отговор на председателя на Държавна агенция "Архиви" доц. Михаил Груев на запитване от страна на сайта desebg.com. Председател на Междуведомствената работна група съвсем очаквано е вицепремиерът Иво Христов, а в нея влизат председателят на ДАА и служители на агенцията.

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. кабинетът на Румен Радев вкара параграф, с който Комисията по досиетата се закрива, а дейността ѝ преминава към ДАА. Законът бе приет в началото на месец август тази година. До 15 септември 2026 г. Иво Христов трябва да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията по досиетата и преместването на дейността ѝ. Въпреки че срокът изтича утре, засега на сайта на парламента липсва внесен законопроект по въпроса, от който да станат ясни и целите и мотивите на управляващите за ликвидирането на един независим държавен орган, избран от Народното събрание при пълен политически консенсус и обществена подкрепа и който в продължение на 19 години изпълнява държавна политика по разкриване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ръководни позиции в държавата и обществото, отбелязва сайтът desebg.com.

В приетия текст в преходите и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет липсва разграничение между отделните дейности, които Комисията по досиетата извършва, а е посочено генерално, че става въпрос за "дейността ѝ". Това означава, че към ДАА няма само да премине архивът на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, но и основната дейност на Комисията по досиетата, за която тя бе създадена от парламента през април 2007 г., а именно установяване и обявяване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.

В началото на юли вицепремиерът Иво Христов каза от парламентарната трибуна, че "Комисията по досиетата е една изчерпана структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са девет комисари със заплати от над 4000 евро, това са хиляди служители. Тази комисия е изпълнила своята мисия". В комисията обаче има деветима комисари и работят около 50 души администрация. Въпреки това за последните 3 години комисията е проверила над 70 000 души.

Последните разкрития на комисията са от преди няколко дни, когато стана ясно, че 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби фигурират в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. В края на август пък Комисията направи мащабна проверка на лицата, свързани с обществените поръчки.