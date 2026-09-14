Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Управляващите започнаха закриването на Комисията по досиетата

Премиерът е сформирал група начело с Иво Христов, която трябва да даде законодателно предложение

Днес, 20:07
Иво Христов
БГНЕС
Иво Христов

Премиерът Румен Радев е сформирал Междуведомствена работна група, която трябва да подготви законодателно решение, с което Комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността ѝ прехвърлена към Държавна агенция "Архиви" (ДАА).

Това става ясно от отговор на председателя на Държавна агенция "Архиви" доц. Михаил Груев на запитване от страна на сайта desebg.com. Председател на Междуведомствената работна група съвсем очаквано е вицепремиерът Иво Христов, а в нея влизат председателят на ДАА и служители на агенцията.

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. кабинетът на Румен Радев вкара параграф, с който Комисията по досиетата се закрива, а дейността ѝ преминава към ДАА. Законът бе приет в началото на месец август тази година. До 15 септември 2026 г. Иво Христов трябва да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията по досиетата и преместването на дейността ѝ. Въпреки че срокът изтича утре, засега на сайта на парламента липсва внесен законопроект по въпроса, от който да станат ясни и целите и мотивите на управляващите за ликвидирането на един независим държавен орган, избран от Народното събрание при пълен политически консенсус и обществена подкрепа и който в продължение на 19 години изпълнява държавна политика по разкриване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ръководни позиции в държавата и обществото, отбелязва сайтът desebg.com.

В приетия текст в преходите и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет липсва разграничение между отделните дейности, които Комисията по досиетата извършва, а е посочено генерално, че става въпрос за "дейността ѝ". Това означава, че към ДАА няма само да премине архивът на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, но и основната дейност на Комисията по досиетата, за която тя бе създадена от парламента през април 2007 г., а именно установяване и обявяване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби. 

В началото на юли вицепремиерът Иво Христов каза от парламентарната трибуна, че "Комисията по досиетата е една изчерпана структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са девет комисари със заплати от над 4000 евро, това са хиляди служители. Тази комисия е изпълнила своята мисия". В комисията обаче има деветима комисари и работят около 50 души администрация. Въпреки това за последните 3 години комисията е проверила над 70 000 души.

Последните разкрития на комисията са от преди няколко дни, когато стана ясно, че 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби фигурират в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. В края на август пък Комисията направи мащабна проверка на лицата, свързани с обществените поръчки.

Задкулисието си е намерило представителство при Радев
През 2006 г.  след 16 години съпротива, българското общество получи с много трудности, с много натиск, право да знае кой е бил в ДС. И то само на ръководни постове.  И то без лустрация. Цялото задкулисие не можа да преглътне това нещо.
СЕГА
01 Юли 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Комисия по досиетата, Иво Христов

Още новини по темата

Иво Христов пак намери повод да нападне БНР
04 Септ. 2026

Комисията по досиетата обяви първите сътрудници на ДС в обществените поръчки
23 Авг. 2026

Вицепремиерът Христов нападна напосоки БНР

13 Авг. 2026

Над 15 000 души са проверени от комисията по досиетата за 6 месеца
09 Авг. 2026

Законодателната програма на кабинета се оказа без реформи
31 Юли 2026

Управляващите обясниха US самолетите с очаквани бунтове за горива
30 Юли 2026

Закриването на Комисията по досиетата започна
24 Юли 2026

Фаворитът за шеф на ДАНС се опълчи на кабинета
17 Юли 2026

Иво Христов рапортува, че България калибрира политиката на ЕС
11 Юли 2026

Колко лъжи са нужни, за да се затворят архивите на ДС?

11 Юли 2026

Комисията за досиетата ще бъде закрита с лъжи и манипулации
03 Юли 2026

Правителството скандално ще закрива Комисията по досиетата през бюджета
24 Юни 2026

Вицепремиерът Иво Христов получи повече отговорности в кабинета
13 Май 2026

Вицепремиерът Христов ще отговаря за човешкото развитие
09 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки