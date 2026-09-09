14 сътрудници на ДС са в инициативния комитет на Йотова

14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби фигурират в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. Това пише сайтът desebg.com, поддържан от журналиста и изследовател на архивите Христо Христов. И публикува имената им:

Александър Маринов – политолог, председател на Софийската организация на БСП през 90-те години на ХХ век, бивш депутат от БСП, оглавявал Стратегическия съвет при президента Радев. В правителството на Румен Радев е съветник на министъра на финансите Гълъб Донев. Разкрит като съдържател на явочна квартира „МАЙСТОРА“ от Комисията по досиетата през 2007 г. при проверката на народните представители.

Боби Бобев – дипломат, бивш посланик в Албания и Косово. Разкрит като агент и секретен сътрудник „АСПАРУХ“ и „ДОБРОМИР“ през 2010 г. при проверката на дипломатите.

Георги Иванов – първият български космонавт, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент „НИКОЛОВ“ през 2007 г. при проверката на народните представители.

Георги Марков – историк. Разкрит като секретен сътрудник „РОМАН“ през 2011 г. при проверката на Висшата атестационна комисия.

Георги Първанов – историк, бивш депутат от БСП, лидер на БСП (1996-2001) и президент на България (2002-2012). Разкрит като секретен сътрудник „ГОЦЕ“ при проверката на президентите през 2007 г.

Евгени Манев - генерал-майор от резерва, военен пилот и университетски преподавател. Разкрит като агент „ПОПОВ“ през 2012 г. при проверката на ръководните кадри на Военната академия „Георги С. Раковски“.

Иван Гранитски – журналист, бивш депутат от БСП, генерален директор на БНТ (1995-1996), издател. Разкрит като агент „ОГНЯН“ през 2008 г. при проверката на ръководните лица в БНТ.

Иван Маразов – траколог, министър на културата в правителството на БСП с премиер Жан Виденов. Разкрит като агент „БИБЛИОТЕКАРЯ“ през 2008 г. при проверката на министрите.

Иван Токаджиев – художник, , и.д. генерален директор на БНТ (1996-1997), зам.-министър на културата в кабинета Станишев. Разкрит като агент „КОЛЕВ“ през 2008 г. при проверката на министрите.

Иво Хаджимишев – фотограф, журналист. Разкрит като агент „НЕВЕНА“ през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в медиите.

Красимир Каракачанов – бивш депутат, вицепремиер и министър на отбраната в третия кабинет Борисов, председател на партия ВМРО-БНД. Разкрит като агент „ИВАН“ през 2007 г. при проверката на народните представители.

Румен Гунински – кмет (БСП) на гр. Правец. Разкрит като агент „ГОЧЕВ“ през 2011 г. при проверката на лицата, кандидати за кмет.

Тома Томов – журналист, бивш депутат от БСП. Разкрит като агент „ТОДОРОВ“ през 2016 г. при проверката на водещите журналисти в електронните медии.

Христо Григоров – председател на Българския червен кръст. Разкрит като секретен сътрудник „ЕЛЕНОВ“ през 2012 г. при проверката на ръководните лица в БЧК.

Христо Христов обръща внимание, че организаторите избраха да представят кандидатурата на тандема Йотова-Вълчев на 8 септември, когато се навършват 82 години от началото на съветската окупация на България.

В Инициативния комитет за издигането на Румен Радев за президент за втори мандат през 2021 г. фигурираха имената на 26 сътрудници на тоталитарните комунистически служби.

Настоящото правителство на Радев реши да закрие комисията по досиетата, като идеолог на това е вицепремиерът без портфейл Иво Христов.

В бюджета за 2026 г., който беше обнародван на 31 юли, остана текстът, че в срок до 15 септември Христов трябва да разработи предложение за нормативни промени за закриване на комисията и преминаване на дейността й към Държавна агенция "Архиви". Управляващите не се вслушаха в критиките на опозицията, като лансират дезинформацията, че комисията няма работа и струва твърде скъпо.