Комисията за досиетата ще бъде закрита с лъжи и манипулации

"Комисията по досиетата е една изчерпана структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са девет комисари със заплати от над 4000 евро, това са хиляди служители. Тази комисия е изпълнила своята мисия", заяви вицепремиерът Иво Христов по време на петъчния парламентарен контрол. Не е ясно откъде Христов вади данните за "хиляди служители", като се има предвид, че освен деветимата комисари, в комисията работят около 50 души администрация. Въпреки този си намален състав за последните 3 години комисията е проверила над 70 000 души.

Публичните данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация и нейния Административен регистър, цитирани от журналиста и изследовател на архивите Христо Христов, също показват лъжата на управляващите за щата на комисията. Според тях в комисията по досиетата има щат 102-ма души, като незаети са 42 места.

Въпросът за комисията бе повдигнат от Станислав Анастасов от ДПС. Хората на Делян Пеевски се обявиха против закриването ѝ, като изтъкнаха, че по този начин ще се саботира делото за Възродителния процес.

Наскоро управляващите предложиха през преходните и заключителните разпоредби на бюджета Комисията по досиетата да бъде закрита като самостоятелна структура, а до 15 септември именно вицепремиерът Христов трябва да излезе с предложение как комисията да премине към агенция "Архиви". В парламента Христов каза, че идеята е достъпът до документите "да се демократизира и улесни, като досиетата се дигитализират, а законът се ревизира така, че всеки да чете каквото го интересува".

"Смятаме да дигитализираме досиетата, така че всеки от нас да може да чете това, което го интересува, с което да затворим тази мъчителна страница на българския преход в която всичко се обясняваше с досиетата и зависимостите отпреди 1989 г. Хората в момента осъзнават, че нито "Петрохан" и нито Баба Алино, нито полетите до Дубай може да се обяснят с досиетата. Тези досиета се изчерпаха и са прочетени. Трябва да отворим досиетата от последните години, това очакваха хората и за това гласуваха", каза Иво Христов.

Не е ясно обаче кога ще се случи въпросното дигитализиране, тъй като става въпрос за огромен обем от документи, което означава, че ще отнеме десетилетия. Освен това и в момента няма проблем всеки да получи достъп до досие, към което има интерес.

Комисията по досиетата обаче прави целенасочени проверки и нейната работа съвсем не се е изчерпала. Христо Христов обясни в предаването "(О)позиция" на "Сега", че в момента се проверяват неправителствените организации, които са хиляди, а след това е ред на лицата, участвали в обществени поръчки. Христов обясни, че в закона има списък за проверките, който трябва да се следва.

Преминаването на комисията към държавна агенция "Архиви" също ще предизвика проблеми, тъй като за самите проверки има определени правила. "Голям процент от тези проверки са по линия на ДАНС, защото когато някой се проверява, преди да получи допуск до класифицирана информация, се иска от комисията информация дали той има принадлежност и се преценява дали няма заплаха за националната сигурност. Ако комисията я няма, това никой няма да го прави", посочи Христо Христов за "Сега".

Разследващият журналист Атанас Чобанов от сайта "Бърд" посочи друга неточност в изказването на Христов - че полетите на Делян Пеевски до Дубай нямат връзка с досиетата от ДС. "Полетите са платени от адвокатско дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Сашо Ангелов и Гено Андреев са съответно деца на високопоставени ченгета от ДС - Параскев Параскевов и Румен Андреев", написа той във "Фейсбук".

КОНФЛИКТ

През 2020 г. Иво Христов, тогава евродепутат, завежда дело срещу политолога Огнян Минчев след негови изявления. "Иво Христов е син на висш офицер от ДС и възгледите му са съвсем очевидни. Както виждате не ги и крие. Бъдете предупредени!" и "Сюжетът е прост - баща ти и други от ДС и ЦК ми дадоха достъп само до идеологическите дисциплини. Когато се появи възможността, заех се с нормална дисциплина и работа и до днес по нея. Наглостта е лош съветник."

Пред Софийския районен съд Христов заявява, че баща му не е бил в Държавна сигурност (ДС), а във Военното разузнаване и че изявленията на Минчев да го стресирали и му донесли здравословни проблеми. Затова той частичен иск за 2000 лв. (от общо 20 000 лв.).

Първата инстанция осъжда Минчев, макар и да приема, че той не е изрекъл лъжи. Градският съд обаче отменя това решение, отхвърля иска и осъжда Христов да плати разноски на политолога.

Бащата на Христов официално е обявен за принадлежност към бившите служби (РУ на ГЩ) от Комисията по досиетата още през 2011 г. (Той е разгласен от комисията с решение № 199/16.03.2011 г. като щатен служител на РУ-ГЩ.) Минчев цитира официална и публична информация. Разликата между ДС и Военно разузнаване в този контекст е без значение за обществения дебат, казва съдът. И припомня, че политиците, като публични фигури, трябва да проявяват по-висока степен на толерантност към критика и субективни оценки.

Съдът не намира и връзка между твърденията за влошено здравословно състояние и репликите на Минчев.

Това решение на съда е в сила.