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Украински хакери са добили данни за
70 проекта на руски кораби и подводници

Днес, 17:35

Украинската хакерска групировка Ukrainian Militant е получила достъп до 70 проекта на руски кораби и подводници в рамките на операция „Посейдон“. Става дума за научно-техническа, конструкторска, изпитателна и експлоатационна документация на предприятия, занимаващи се с разработки за Военноморския флот (ВМФ).

Сред компрометираните структури са конструкторските бюра „Рубин“ и „Малахит“, концерните „ЦНИИ Електроприбор“, „Океанприбор“ и „Вега“, Държавният научноизследователски навигационно-хидрографски институт (ГНИНГИ), приборостроителното предприятие „Елара“ и други. Твърди се, че сред получените материали има документи с грифове „секретно“ и „строго секретно“.

Сред материалите, попаднали в ръцете на хакерите, има такива, свързани с атомните и дизел-електрическите подводници от проекти 949АМ „Антей“ и 636.3 „Варшавянка“, както и със съвременни фрегати (проект 22350), корвети (20386), патрулни кораби (23550), десантни кораби (11711, 23900) и арктически кораби (22770).

Сред системите и перспективните разработки, чиято документация според твърденията е попаднала у хакерите, са посочени „Симфония“, „Чардаш“, „КАМА-НС-ВК“, „Спрут-Н1“, „Прилив“, 14Ц217, АКНГ/ПНГ-23820 и ИСУ НК-23550. Споменават се също проектите „Касатка“, „Ветер“, „Беринг“, „Дирижер“, „Полигон“, „Андромеда“, „Архивариус“, „Альмукантарат“ и „Сигал-М“. Част от показаните документи са датирани от 2024–2026 г.

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Ключови думи:

Украйна, хакери

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