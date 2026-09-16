Украйна ликвидира виден руски генерал

Генерал-майор Антон Грунис, командира на 4-та отделна гвардейска мотострелкова бригада, който докладва на руския президент Владимир Путин за превземането на Константиновка, е убит при удар на украински дрон. Преди две седмици той бе удостоен със званието „Герой на Русия“.

Това стана ясно от руските Телеграм канали.

“Един от генералите, които най-много уважавах по време на Специалната военна операция – човек с непоколебими принципи, истински мъж, достоен офицер и голям патриот на Родината, командирът на 4-та отделна гвардейска мотострелкова бригада, гвардейски генерал-майор Антон „Грозни“ Грунис – за мое дълбоко съжаление, почина. Той си отиде като герой, изпълнил свещения си дълг!“, написа Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на Русия и командир на подразделението със специално предназначение „Ахмат“. Той не съобщи подробности.

Роберт Бровди, командир на Силите за безпилотни системи към Въоръжените сили на Украйна, обаче разкри, че Грунис е загинал на 12 септември при удар с украински дрон на територията на самопровъзгласилата се ДНР. Бровди публикува видео от удара, на което се вижда пожар в жилищен район.

Magyar update on General Grunis:



“A man with a Lithuanian surname, born in Kazan, is fighting brilliantly” – putin on General Grunis (“Grozny”), who reported in July on the complete capture of Kostiantynivka and subsequently received the Hero of russia title.



As a man with a… pic.twitter.com/R95bgOACAO — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) 16 септември 2026 г.

На 28 август министърът на отбраната Андрей Белоусов връчи на Грунис медала „Златна звезда“ и званието „Герой на Русия“ – отличие, присъдено „за смелост и героизъм, проявени при изпълнение на военния дълг“. Преди това, през юли, Грунис докладва на Владимир Путин, че руските войски са поели контрола над град Константиновка в Донецка област. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна и украинският президент Володимир Зеленски опровергаха руските твърдения. Украинският лидер предизвика Путин да се срещнат там, ако градът наистина е под контрола на руските въоръжени сили. Боевете за Костянтиновка продължават от октомври 2025 г.

Самият Путин каза за Грунис през 2023 г.: „Човек с литовска фамилия, роден в Казан. Сражава се блестящо.“

Грунис е участвал във Втората чеченска война, Руско-грузинската война от 2008 г., анексирането на Крим и руската кампания в Сирия. Той поема командването на 4-та мотострелкова бригада през 2023 г. след смъртта на предишния ѝ командир Вячеслав Макаров по време на боевете за Бахмут.

Това е поне 24 руски генерал, ликвидиран от ВСУ по време на войната.