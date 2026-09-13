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Руски дрон едва не удари чартърен влак
с Борис Джонсън и дипломати

Дронът повредил локомотива на пътническа композиция Киев-Варшава на 2 км от полската граница

13 Септ. 2026Обновена
Володимир Зеленски заяви, че руският тероризъм е обща заплаха за мнозина, но той със сигурност може и трябва да бъде спрян в Украйна.
ЕПА/БГНЕС
Володимир Зеленски заяви, че руският тероризъм е обща заплаха за мнозина, но той със сигурност може и трябва да бъде спрян в Украйна.

Във Волин, на 2 км от полската граница, руските сили удариха локомотив на пътнически влак, съобщи  Укрзализница в Telegram. Отбелязва се, че мониторингова група е предупредила екипажа на влака за заплахата предварително, благодарение на което няма пострадали. 

Влакът пътувал от Киев за Варшава с 206 пътници. В него са се намирали бившият британски премиер Борис Джонсън, съобщава близкият до Буданов канал „Ukraine Context“.Там са били и  един от най-близките съветници на германския канцлер Мерц - Гюнтер Заутер, както и съветници по въпросите на националната сигурност от други европейски държави.

Както съобщава Der Spiegel, в този атакуван влак са пътували съветници по сигурността на европейски правителства, депутати от Бундестага, дипломати и учени.

Според бившия шведски премиер Карл Билд обаче атакуван е бил не специалният влак с дипломатите, а влакът, движещ се непосредствено след него. „Това не беше нашият влак, а този, който се движеше буквално няколко минути след нас край границата с Полша. Той беше евакуиран при приближаването на руски дрон и никой не пострада. Много добра система за сигурност. Нашият влак получи само предупреждение за евакуация, но успя да продължи пътя си до Дорогуск. Руските атаки срещу Украйна се засилват“, написа той в X.

Clash report съобщи, че Борис Джонсън, главният съветник по сигурността на германския канцлер Мерц, както и съветници по сигурността от Великобритания, Франция и Италия са пътували с чартърен нощен влак от Киев, когато руски дрон е поразил локомотива на пътнически влак по същия маршрут близо до полската граница. Техният влак е бил спрян и частично евакуиран в 5:00 ч. сутринта, преди да бъде даден сигнал, че опасността е отминала. Те са се връщали от конференцията по сигурността YES в Киев. Полски изтребители са били вдигнати във въздуха, а от полската страна на границата са прозвучали сирени.

Financial Times напомня, че тази железопътна линия е използвана от лидери, посещавали Киев по време на цялата война, включително от президента на Финландия Александър Стуб.

„Продължаваме да наблюдаваме въздушните заплахи, да осигуряваме движението на влаковете и да предприемаме максимални мерки за гарантиране на безопасността на пътниците и железопътните работници“, се казва в изявлението на украинската държавна железница, цитирана от УНИАН. 

Главният й изпълнителен директор Александър Перцовски написа в социалните мрежи, че Русия нанася удари по железопътната инфраструктура вече два дни. „Това е вторият ден на непрекъснати вражески атаки срещу железопътната линия: депа, гари, подвижен състав. Всички екипи са на смяна, следят ситуацията, реагират и се евакуират на безопасно място“, отбеляза той, добавяйки, че няма жертви. 

Русия се готви за нови удари по граничните контролно-пропускателни пунктове по западната граница на Украйна, пишат украински военни канали.

По техни данни под заплаха е граничният пункт „Лужанка“ на границата с Унгария, както и пунктовете на границата с Полша - „Устилуг“, „Краковец“, „Грушев“ и „Ягодин“.

Припомняме, че Русия вече няколко седмици нанася удари по граничните пунктове с Молдова, а днес са били нанесени удари в близост до ГКПП „Ягодин“. Пунктът е само на 800 м от полската граница. 

В събота ударни безпилотни летателни апарати „Шахед“ атакуваха железопътни гари и влакове във Волинска област - в Луцк и Ковел, съобщават медиите. Ръководителят на Волинската областна военна администрация Роман Романюк съобщи, че областта е била атакувана от около 20 дрона.

Властите в Ивано-Франковска област заявиха, че в резултат на удар с безпилотен летателен апарат е повреден промишлен обект. Един човек е пострадал и е хоспитализиран.

На 13 септември дронове атакуваха и Тернопол. Един от тях е поразил инфраструктурен обект. Известно е за един пострадал, съобщават властите.

За една седмица Русия е изстреляла по Украйна около 2100 дрона, близо 1700 управляеми авиационни бомби и 78 ракети, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. 

По думите му значителна част от дроновете са реактивни „Шахед“. Отделно Зеленски открои руския удар по локомотив на влак на границата с Полша. Според украински медии може да става дума за серия от координирани удари с реактивни дронове по логистичната инфраструктура в северозападната част на Украйна през нощта срещу събота: на гара Сарни е изгоряло локомотивно депо, в Луцк дрон е атакувал локомотив на железопътната гара, а в Коростен, Житомирска област, са били подпалени две бензиностанции. При атаката във Волинска област са пострадали петима души.

„Именно за да не стигнат тези удари по-далеч, до Европа, украинците се борят всеки ден, отдават живота си и не позволяват на агресията да се разширява. Руският тероризъм е обща заплаха за мнозина, но той със сигурност може и трябва да бъде спрян в Украйна“, написа Зеленски.

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Ключови думи:

Украйна, руски удари

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