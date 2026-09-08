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Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Днес, 09:28
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко подаде оставка. Той съобщи за това в своя Telegram канал вечерта на 7 септември.

„Това е политическо решение. И го взех съзнателно. Не искам длъжността главен прокурор да бъде използвана като инструмент за политическо противопоставяне. Позицията ми по отношение на обвиненията остава непроменена“, написа той.

„Украинска правда“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че на 7 септември президентът Володимир Зеленски се е срещнал с Кравченко и председателя на парламентарната група „Слуга на народа“ Давид Арахамия.

Миналата седмица представители на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) извършиха обиски в „служебни помещения, използвани от“ главния прокурор Руслан Кравченко, първия му заместник Мария Вдовиченко и други служители на прокуратурата.

От НАБУ заявиха, че са разкрили престъпна организация, чиито членове, както се твърди, „са получавали неправомерни облаги от измамнически колцентрове и са легализирали имущество за милиони“, като организатор на схемата се оказал един от ръководителите на структурните подразделения на Офиса на главния прокурор.

По това дело в ареста бяха оставени заместник-ръководителят на Департамента за международно сътрудничество на Офиса на главния прокурор Сергей Кропива, с възможност за освобождаване срещу гаранция от 120 млн. гривни (2,6 млн. долара), 24-годишната Елизавета Ивахненко (гаранция от 20 млн. гривни, или 449 хил. долара) и шофьорът на Кропива Сергей Куций (гаранция от 3 млн. гривни, или 67,4 хил. долара).

На Кравченко не са повдигани обвинения. Той минава за лоялен към Зеленски. 

Постът на главния прокурор е важен от политическа гледна точка по две причини. Първо, това е центърът за управление на всички силови структури, които все още са под контрола на президента - ДБР, СБУ и полицията. Следователите от тези структури не могат да направят и крачка без съгласуване с прокурора - процесуален ръководител.

Единствено главният прокурор може да повдига обвинения срещу депутати.

Неговата оставката трябва да бъде одобрена и от Върховната рада. Тоест до гласуването в парламента Кравченко остава начело на институцията.

Ако депутатите го освободят, изпълняващ длъжността главен прокурор ще стане неговият първи заместник. В момента това е Мария Вдовиченко, която също е напълно лоялна към и контролирана от президентската администрация.

Но като цяло Зеленски може в оставащото време до напускането на Кравченко да назначи за негов първи заместник и всяка друга подходяща за него фигура. 

Тоест по един или друг начин президентът и ключовите фигури от неговия екип ще се опитат да направят всичко възможно постът на главния прокурор (дори и в качеството на изпълняващ длъжността) да бъде зает от техен човек, който и занапред да блокира връчването на уведомления за подозрение на Арахамия и други депутати от пропрезидентския лагер.

 

 

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Ключови думи:

Украйна, главен прокурор, Руслан Кравченко

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