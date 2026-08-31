Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам

Цял месец не стигна на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон. Допълнително абсурд създава и ситуацията, в която МО чака от МВР да му даде данните, при положение, че военните разполагат със сапьорски части, лаборатории, химически войски и какво ли още не. И вместо да си свършат работата по случая, управляващите продължават да сипят обвинения към Украйна, че не им давала поисканата информация.

На 8 август премиерът Румен Радев направи извънредно изявление, в което обяви как в 08:10 ч. сутринта дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил на 100 метра след границата, в близост до бившия ГКПП край село Кардам. "Няма пострадали хора или поражения по сграден фонд и инфраструктура, обяви той тогава, но веднага два пъти натърти, че е имало взрив. "Мястото на взрива е на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Граничните полицаи чули взрива много силно и се е виждал черен дим", добави той.

Само няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов започна да дава заден, като заобяснява, че може и да не е имало изобщо взрив. "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята", каза той.

Румен Радев пък атакува Украйна, че не давала информация. "България още не е получила отговори от Украйна [...] Беше редно досега да получим отговори. И това навява на редица въпроси", каза премиерът. Не е известно той да е подхождал по същия начин при множеството други случаи с безпилотни апарати, намерени на българска територия.

Военните обаче скоростно се сдобиха с две антидрон системи. Те вече са доставени, съобщили от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване. И добавили, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Системите са закупени от американската компания AXON. В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, казват още от МО. Изобщо не става ясно по каква точно процедура се придобиват системите. Отгоре на всичко се оказа, че купената система е по-скоро за полицейски, отколкото за военни нужди. Тепърва щяло да има придобиване и на по-големи, включително и по линия на заема по линия на SAFE.

Всичко това се случва на фона на изявления на Димитър Стоянов, който набързо обяви всички намерени по нашето Черноморие дронове за руски, безопасни и без боеприпаси. В същото време той пак обвини, че Украйна още не е дала информация за дрона при Кардам.

"Всички дронове, които към момента са открити – и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, т.е. това са разузнавателни дронове, дронове примамки, т.е. те не са опасни - заяви Стоянов за няколкото безпилотни апарата, изплували на българското крайбрежие. - Това обаче по никакъв начин не бива да успокоява българските граждани. Там, където видят такъв дрон, който изплува на плажа, задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото може по-далече от тези дронове".

Стоянов отбеляза, че имаме формирования, които работят по обезвреждането, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места. „Просто се налага да поизчакат да се приключи с едното мероприятие, за да се отиде на другото", обясни той.

Така и не става ясно защо тези подразделения не са използвани и за изясняване на въпроса дали дронът край Кардам е имал взрив.

Министърът на отбраната заяви, че дроновете няма да спрат, а причината е, че интензивността на конфликта в тази част – откъм Одеса, откъм Измаил - беше значителна. „Хубавото е, че няма боеприпаси по тях. Това е, което сме констатирали. Ако ме питате като държавна принадлежност – основно са руски", съобщи още той.

Министър Стоянов поясни, че има и такива, които не може да се разпознаят, защото са само част от крило или част от опашна част. „Така че това е нормален процес, който не трябва да изненадва никого – войната е близко до нас и това са последиците", отбеляза той.

За поне 4 случая на довлечени на брега или в наши води дронове или части от тях съобщи по-рано министерството на отбраната. Първоначалната медийна информация беше за 2 случая край Варна, но се оказаха повече. Като се прибавят изплувалите части до Кранево, Галата и Царево, инцидентите стават 7 само в рамките на 4 дни.

За разлика от нахлулия през Румъния дрон, властите в нито един от тези случаи не свикаха извънредна и патетична пресконференция. И вече месец не казват дали край Кардам е имало взрив.