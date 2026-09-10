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Западни спецчасти тренират руски войници в България

Според секретен доклад това продължава и след нахлуването на Русия в Украйна

Днес, 10:57
Лагерът, управляван от българска фирма с тренировъчен център за военно обучение в Северна България, наема персонал с различен професионален опит, включително от SAS, австралийския Полк на командосите, американските полицейски служби и "тюлените" на САЩ.
архив
Лагерът, управляван от българска фирма с тренировъчен център за военно обучение в Северна България, наема персонал с различен професионален опит, включително от SAS, австралийския Полк на командосите, американските полицейски служби и "тюлените" на САЩ.

Ветерани от британските специални части (SAS) и американската морска пехота, известни като "тюлени" (Navy SEALs), обучават руснаци за бойни действия в Украйна в тренировъчен лагер в България. Това се твърди в материал на британския вестник The Telegraph, цитиращ секретен доклад, с който медията разполага.

Според анализа, изготвен за разузнавателния съюз Five Eyes, е установено с "висока степен на увереност", че западни военни ветерани са били наети да обучават както руски граждани, така и действащи военнослужещи. В доклад на австралийската разузнавателна служба (ASIS) се посочва, че двама бивши служители на австралийските спецчасти и един действащ резервист са получили предложение да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, които обучават руснаци. Според законодателството както на Обединеното кралство, така и на Австралия, е незаконно бивши служители на специалните части да използват придобитите си умения, за да оказват съдействие на чужда държава.

В публикацията се посочва българската фирма "Алфа-Метал" ООД. Там се твърди, че лагерът ѝ с тренировъчен център за военно обучение край габровското село Междени наема персонал с различен професионален опит, включително от SAS, австралийския Полк на командосите, американските полицейски служби и "тюлените" на САЩ. Въпросната компания предлага обучение за специални части и курсове за напреднали снайперисти на цена от около 5000 евро на човек, насочени към потенциални частни военни изпълнители, бодигардове и корпоративни служители по сигурността.

Пред The Telegraph говорител на "Алфа-Метал категорично отрича да е наемала ветерани от SAS или да е обучавала руски граждани след инвазията. Компанията отрича да има връзки и с охранителната компания от Санкт Петербург „Алфа Регион", която рекламира българския лагер на сайта си. След като The Telegraph акцентира върху архивни материали, отнасящи се до "споразумение за партньорство", компанията все пак признава, че има "исторически професионални контакти" с руската фирма, но това било остаряло маркетингово съдържание на сайта.

Според доклада дори след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. частните тренировъчни лагери в Европа са продължили да обучават руски граждани. Българският лагер например е продължил да обучава руски граждани и през 2025 г. На уебсайта си фирмата се представя като българско представителство на базирана във Великобритания едноименна компания и се рекламира, че е обучила над 7000 професионалисти.

Предполага се, че изтеклата служебна бележка в момента е обект на разследване от страна на ASIS и е споделена с държавите, влизащи в Five Eyes.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство отказа коментар по въпроси, свързани със специалните сили или разузнаването, позовавайки се на дългогодишна политика, и заяви, че съществуващото законодателство дава на разузнавателните агенции и полицията правомощия за справяне с враждебна чуждестранна дейност.

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Ключови думи:

Русия, Украйна, Алфа-Метал

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