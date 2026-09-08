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Унгария изгони 10 руски дипломати

Русия: Отговорът ще бъде суров и болезнен

08 Септ. 2026Обновена
Анита Орбан
ЕПА/БГНЕС
Анита Орбан

Унгария е експулсирала 10 руски дипломати, които са извършвали дейности в Унгария, неприемливи за дипломати съгласно Виенската конвенция. 

Това заяви министърът на външните работи Анита Орбан. "Това решение защитава сигурността и суверенитета на Унгария. То не означава прекъсване на дипломатическите отношения с Русия. Унгария възнамерява да продължи необходимия диалог, основан на взаимно уважение и спазване на правилата", добави министърът, цитирана от Ройтерс и БТА.

Руският посланик е бил информиран за решението, а на засегнатите е било разпоредено да напуснат страната.

Тази стъпка на правителството на Мадяр чувствително се различава от линията, която следваше кабинетът на Виктор Орбан. Премиерът Мадяр също прочете изявлението в парламента, като посочи, че управляващата партия ще защити суверенитета на Унгария.

Самоличността на изгонените дипломати не се съобщава. Няма и подробности за действията им, довели до експулсирането им. 

В документа с позицията на Унгария за Общото събрание на ООН, което започва на 8 септември, Русия е изрично посочена като източник на опасност, а нейната завоевателна война е официално осъдена.

Процесът по изгонване на руски разузнавателен персонал от Унгария започна дни преди Мадяр да положи клетва като министър-председател.

На 8 май мрежата за разследваща журналистика VSquare съобщи, че Унгария тихомълком е изгонила руския разузнавач Артур Сушков и съпругата му, след като Службата за защита на конституцията разкрила, че той е прекарал години в събиране на информация за проправителствени институции, докато е работил под дипломатическо прикритие в руското посолство в Будапеща. Според правителствени източници, цитирани тогава от VSquare, унгарското контраразузнаване е препоръчало изгонването на Сушков още през февруари, но правителството на Орбан не се е съобразило.

 

Русия: Отговорът ще бъде суров и болезнен

"Русия ще отговори на изгонването на 10-имата дипломати от Унгария", се казва в изявление на руското външно министерство, цитирано от агенциь ТАСС. 

Говорителят на министерството - Мария Захарова, добави, че "отгоорът към русофобското лоби в Будапеща ще бъде суров и болезнен".

Решението на унгарското правителство може да доведе до съкращаване на съвместни икономически проекти, каза пък зам.-председателя на комисията по международна дейност на руската Дума Алексей Чепа (от партия "Справедлива Русия"). Той подчерта, че ще има огледален отговор, и че ситуацията "няма да работи в интересите на унгарския народ".

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Ключови думи:

Анита Орбан, Унгария

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