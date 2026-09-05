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Нови 12 взривни устройства бяха открити край енергийни обекти в Германия

Полицията издирва 48-годишен противник на изкопаемите горива, който е направил самопризнания в писмо

Днес, 18:29
Германската полиция откри камион, преоборудван на жилище, за който се предполага, че е на заподозрения
Германската полиция откри камион, преоборудван на жилище, за който се предполага, че е на заподозрения

12 взривни устройства са намерени край две електрически подстанции в източната част на Саксония, съобщиха Генералната прокуратура на Дрезден, полицията на Саксония и Гьорлиц. 8 от тях са намерени край подстанцията Бервалд, а още 4 - край подстанцията Грауштайн. Според следователите, устройствата е трябвало да предизвикват кратки прекъсвания на високоволтовите линии и да повредят енергийната инфраструктура. Устройствата са обезвредени, като за кратко е било спряно електричеството, но повреди няма. Властите заявяват, че няма опасност за населението, но продължават обхода на енергийната инфраструктура за други устройства.

Разследването е по подозрение в опит за взрив с цел да се наруши работата на комуналните предприятия и да се осъществи антиконституционна диверсия. Мащабната полицейска операция започна в петък, след като е получена междуведомствена информация и сигнал от местен жител.

Властите също така издирват 48-годишен германски гражданин, живеещ в Гевелсберг, който е изпратил писмо със самопризнания. В него той обяснява, че е организирал взривовете, защото е против производството на електроенергия от изкопаеми горива.

Подстанциите са разположени до границата с Бранденбург, в района на който се добиват въглища, които енергийната компания LEAG използва за елекростанциите в Йеншвалд и Боксберг. Според Bild писмото е подписано с пълните имена на автора, като в него Боксберг е зачеркната и е заменена с Йеншвалд. Новите устройства са намерени недалеч от Боксберг.

Полицията обискира квартирата на предполагаемия автор на писмото, но не успя да го арестува. Както съобщава WDR, в жилището са намерени предмети, приличащи на взрив, а край Хамбахската гора - преоборудван на жилище камион, за който се предполага, че е използван от мъжа. Заподозреният се издирва в цяла Европа. Следователите смятат, че писмото е истинско, но засега не са установили дали авторът му наистина е извършил изброените в него диверсии и дали е имал съучастници.

От началото на септември в различни подстанции по цяла Германия полицията намира подозрителни устройства, приличащи на самоделни ракети. Следователите проверяват свързани ли са всички инциденти и подготвяни атаки.

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Ключови думи:

Германия, диверсния

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