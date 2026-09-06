"Алтернатива за Германия" спечели изборите в Саксония-Анхалт

EPA/BGNES Улрих Зигмунд е на 35 години и ако "Алтернатива за Германия" спечели изборите, той ще е най-младият премиер на провинция в историята. На снимката - над главата му е изборният слоган на АзГ - Всичко е възможно.

ARD публикува първите резултати от екзитпол от изборите в Саксония-Анхалт:

AfD (Алтернатива за Германия): 44,5%

CDU (Християндемократически съюз): 18,5%

Левицата (Die Linke): 9,5%

Зелените: 9,0%

SPD (Германска социалдемократическа партия): 8,0%

BSW (Съюз „Сара Вагенкнехт“): 5,0%

FDP (Свободна демократическа партия): 2,0%

Други: 3,5%

Избирателната активност е 76,5 %. Прогнозата на ARD представлява първоначална тенденция, базирана на анкети сред избирателите след гласуването, и все още не е официален резултат от преброяването на гласовете. Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц се е представил най-зле, губейки половината от гласовете си в сравнение с 2021 г. "Файненшъл таймс" окачестви ситуацията като политически шок за цяла Европа.

"Германската коалиция“ в Саксония-Анхалт (ХДС, ГСДП, СвДП) претърпя съкрушително поражение на изборите. За сметка на това „Алтернатива за Германия“ постигна категорична изборна победа със своя водещ кандидат Улрих Зигмунд . Това е най-добрият резултат, постиган някога от партия на избори за провинциалния парламент на Саксония-Анхалт. И то при рекордна избирателна активност. А министър-председателят от ХДС Шулце вече намеква за оставка. И въпреки това: дали АзГ действително ще може да управлява, засега остава напълно неясно. Разиграва се истински политически трилър за властта.

В тази изборна вечер в Саксония-Анхалт (все още) не се очертава ясен път към съставянето на ново правителство. Причината е, че според настоящите резултати на АзГ не достигат три мандата за абсолютно мнозинство. А никоя друга партия не иска да управлява заедно с нея. BSW - партията на Сара Вагенкнехт - евентуално би могла поне да подкрепя нейно правителство, без формално да участва в него. В такъв случай Зигмунд би станал министър-председател. В момента обаче самата BSW се колебае около 5-процентната бариера за влизане в парламента.

Следователно в този политически трилър към момента има три възможни сценария за властта.

АзГ увеличава още малко резултата си, а BSW не успява да влезе в провинциалния парламент. Тогава крайнодясната партия би получила абсолютно мнозинство. Зигмунд става министър-председател и може да управлява без помощта на други партии.

BSW влиза в парламента и е готова да помогне на AзГ да поеме властта. И в този случай Зигмунд би могъл да стане министър-председател на Саксония-Анхалт - или чрез коалиция с BSW, или поне благодарение на гласовете на партията на Вагенкнехт.

АзГ остава съвсем малко под абсолютното мнозинство, а BSW не влиза в парламента. Тогава ХДС, ГСДП и Зелените биха могли да съставят правителство на малцинството и да управляват с помощта на Левицата (Die Linke). Мнозинството им обаче би било изключително крехко.

Избирателите в източната германска провинция Саксония-Анхалт гласуваха днес на избори за местен парламент, които ще се окажат исторически, тъй като крайнодясната “Алтернатива за Германия” (АзГ) може да спечели властта за първи път, предадоха ДПА и БТА.

Програмата на АзГ включва създаването на работна група за ускоряване на депортациите, възраждане на училищния обмен с Русия, създаване на сегрегирани класове за децата на търсещите убежище и забрана на знамената на ЛГБТК+ общността в училищата.

Абсолютна победа за АзГ би направила 35-годишния Улрих Зигмунд най-младият министър-председател на провинция в историята на Германия.

Подобен резултат може да предизвика и сътресения на националната политическа сцена, тъй като партията вече води в проучванията преди следващите федерални избори, които ще се проведат през 2029 г. Тази перспектива е "кошмарна" за Мерц, който някога се прочу с обещанието си да намали наполовина популярността на крайнодясната партия, отбелязва ДПА.