В Лайпциг е задържан депутат от "Алтернатива за Германия"

Йорг Дорнау е депутат от АзГ в парламента на Саксония

Депутатът от партията „Алтернатива за Германия“ Йорг Дорнау беше задържан днес по време на заседание на местния парламент в Саксония.

Полицията го е отвела в отделно помещение за разпит. В неговия офис е бил извършен обиск, съобщава Bild.

Паралелно са проведени обиски в жилищните и търговските му имоти, както и в автомобили край Лайпциг.

Политикът, който отдавна е известен с тесните си връзки с режима на Лукашенко, е бил изведен от залата веднага след като колегите му са го лишили от депутатски имунитет.

Той е обвинен в заобикаляне на санкции, а върху репутацията му пада сянка заради информация за използване на труда на политически затворници на беларуски ниви.

Същността на обвиненията на прокуратурата в Лайпциг е нарушение на закона за външноикономическата дейност. Според разследването през 2022 г. Дорнау е опитал да заобиколи забраната за доставка на техника в Беларус. Той е оформил документи за износ на телескопичен товарач за Казахстан, но всъщност машината е била изпратена в Беларус.