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Над 10 000 унгарци участваха в първия гей парад след падането на Орбан

Настроението е много по-оптимистично, споделят хората

27 Юни 2026
Чувстваме повече свобода, споделят хората от шествието.
Туитър@oliver_adamek
Чувстваме повече свобода, споделят хората от шествието.

Над 10 000 унгарци се присъединиха в събота в първия годишен гей марш в Будапеща след изборната загуба на десния лидер Виктор Орбан през април, предава "Ройтерс". Въпреки рекордната жега в града, хората вървяха с огромни знамена на дъгата и знамена на Европейския съюз.

Миналогодишният марш, който Орбан се опита да забрани като част от по-широката си политика, насочена към правата на ЛГБТ+ общността, се превърна в масова антиправителствена демонстрация, която привлече десетки хиляди хора. Тази година, след поражението на Орбан от центристко-дясноцентристката партия "Тиса" на Петер Мадяр, забраната беше отменена и шествието получи разрешение да продължи.

Фани Файт, 18-годишна студентка, каза, че настроението е много по-оптимистично след политическата промяна в страната и поради надеждите за нови права, свързани с осиновяването и брака в бъдеще. "Всички са просто много по-повдигнати. Мисля, че би било чудесно, ако най-накрая имаме равни права след всички тези години", каза тя.

Орбан, който се определи като защитник на християнските ценности от западния либерализъм, прие закони, слагащи край на промяната на пола в личните документи, спирайки осиновяването от еднополови двойки и забранявайки материали в училищата, възприемани като насърчаващи хомосексуалността или промяната на пола.

"Най-голямата промяна всъщност е промяната в политиката в страната. Чувстваме повече свобода и лично ние, а също така атмосферата в страната е много по-спокойна от миналата година", каза и Мате Тарнай, 51-годишен химик, който се надява на равни права от унгарското правителство.

Консерваторът Мадяр поиска търпение, когато унгарските медии го попитаха за промяна в законодателството, което ограничава правата на ЛГБТ общността.

 

 

 

 

Туитър@viktoriaserdult
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Ключови думи:

гей парад, Унгария, Будапеща

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