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ДБ настоява ДАНС и ДАР да обяснят за руските войници в Габровско

Днес, 11:42
Съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев
БГНЕС
Съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев

От "Демократична България" искат изслушване на шефовете на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) заради информацията от австралийската служба за тайно разузнаване, че ветерани от британските специални части и американски "тюлени"  са били вербувани за обучение на руски граждани и военнослужещи на активна служба в габровското село Междени.

"Ясно е, България е разграден двор на Източния фланг на НАТО", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. И изтъкна, че "най-интересното е, че в българските служби няма нищо". Затова и ДБ ще поискат изслушване, на което шефовете на ДАНС и ДАР да докладват пред парламента за това дали има такава информация, кога последно е правена проверка, профилактирани ли са  участниците в обучението и как е възможно на територията на Европейския съюз и НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна.

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