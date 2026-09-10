ДБ настоява ДАНС и ДАР да обяснят за руските войници в Габровско

От "Демократична България" искат изслушване на шефовете на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) заради информацията от австралийската служба за тайно разузнаване, че ветерани от британските специални части и американски "тюлени" са били вербувани за обучение на руски граждани и военнослужещи на активна служба в габровското село Междени.

"Ясно е, България е разграден двор на Източния фланг на НАТО", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. И изтъкна, че "най-интересното е, че в българските служби няма нищо". Затова и ДБ ще поискат изслушване, на което шефовете на ДАНС и ДАР да докладват пред парламента за това дали има такава информация, кога последно е правена проверка, профилактирани ли са участниците в обучението и как е възможно на територията на Европейския съюз и НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна.