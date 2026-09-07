Украйна проведе забележителна тайна операция край Лиман

След 4 месеца контраатака при Лиман, украинският Трети армейски корпус успя да елиминира пробива на руската армия северно от Лиман и да освободи повече от 200 км². Това е една от най-важните победи за Украйна през 2026 г., която ще забави офанзивата на руската армия в Северен Донбас. Руската армия се опитваше да използва този пробив за офанзива към Лиман, а оттам - към Изюм и Славянск, и заплашваше северния път за логистика на украинската армия.

Това съобщиха авторитетните OSINT-анализатори, позовавайки се на видеа и снимки в социалните мрежи. Забележителнотото на тази операция на ВСУ е, че тя започва през май и в продължение на четири месеца, по молба на Генералния щаб, проукраинските анализатори не публикуват никаква информация за напредъка, за да не се застраши операцията, пише OSTIN-анализатор Клеман Молен в Туитър в голям анализ. Руските Телеграм канали пък се доверяват на декларациите на руското министерство на отбраната и президента Владимир Путин, че в района техните сили напредват.

After 4 months of the Lyman counter-attack, Ukraine 🇺🇦 3rd Army Corps managed to cut Russian 🇷🇺 salient north of Lyman and liberate more than 200 km2



This is one of the most important victory for Ukraine in 2026 which will delay the offensive on northern Donbas



🧵THREAD🧵1/20⬇️ pic.twitter.com/PybB6jO9DO — Clément Molin (@clement_molin) 8 септември 2026 г.

За тази област вече се водиха боеве през май 2022 г., септември 2022 г. и май 2025 г., когато Русия успя, след две години на много големи загуби, да превземе някои критични украински позиции. Армията й премина река Жеребец и успя да заеме високите хълмове, които са стратегическо място.

В резултат на офанзивата на ВСУ, продължила от 22 май до 5 септември, пробивът бе елиминиран. Руските военни се оттеглиха обратно към река Жеребец, а украинските сили си върнаха селата Дробишево, Новоселивка, Дерилово, Шандриголово, Середне и Зелена Долина, а боевете за село Колодязи продължават. Така линията на фронта се върна в положението от май 2025 г., а една година руско настъпление в района с цената на огромни жертви бе елиминирано.

Успехите на украинската армия най-после бяха забелязани и от най-големите Z-канали, които обвиниха Генщаба в лъжа и подвеждане на руския президент Владимир Путин.

"Влошаващата се тактическа ситуация може да бъде изострена от, за съжаление, реакцията на местното командване, което, в опит да прикрие реалното състояние на нещата, вероятно ще съсредоточи всичките си усилия върху трескаво справяне с последствията и „антикризисни“ мерки. Въз основа на опита от Купянск, където подобни проблеми бяха решени с неподготвени атаки, това ще доведе до допълнителни загуби. Изтеглянето на резерви от други райони на зоната на отговорност на групировката „Запад“ за покриване на пролуките близо до Лиман ще създаде дупки в отбраната, които противникът неизбежно ще използва. По този начин тактическите провали – далеч от критични като цяло – могат да ескалират в стратегически проблеми поради погрешна преценка на ситуацията и системни лъжи в докладите до висшестоящите. Това не само понякога кара висшите служители както в Министерството на отбраната, така и в държавата да изглеждат откъснати от реалната ситуация на място, но и спешното коригиране на ситуацията ще изисква много повече усилия, отколкото премереното и стриктно елиминиране на последствията от настъплението на украинските въоръжени сили", написа "Рибар".

„...като се има предвид, че дядото /Путин, бел.ред./ не използва интернет и няма познания за реалната ситуация на място, един ден някой ще хвърли "достоверна информация" в тази папка за това, че Киев е освободен, военният диктатор Зеленски е избягал или дори е бил елиминиран, и че СВО е завършила с пълна и безусловна капитулация [на украинците]. След Купянск това е вече втората нагла лъжа, която безсрамният Пипа /Путин/ е изрекъл. Това е позорно!“, пише Алекс Паркър.

„Обкръжението на Путин го превръща в клоун. И най-жалкото е, че президентът не прави нищо, за да накаже онези, които го правят за посмешище на света. И защо? Защото се доверява само на обкръжението си, а изглежда, че това обкръжение вече активно злепоставя Путин“, заключава „Другарю Артьом“.

Ukrainian forces have reportedly cut off the Russian salient near Lyman and driven Russian troops back toward the Zherebets River near Nevske and Makiivka, broadly restoring the front line to its May 2025 position.



This timelapse tracks Ukraine’s counteroffensive from May 22 to… pic.twitter.com/5zbqw1HWKX — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 8 септември 2026 г.

Още по-конфузна ситуация се получи при превземането на Святогорск в Донецка област, което Путин обяви тържествено на 1 септември. Командирът на Трети армейски корпус на ВСУ Андрий Билецки, който е основател на "Азов", публикува видео от центъра на града, в което спокойно се разхожда и показва, че той е под контрола на Украйна. Той призова ръководителите на Русия "да свалят клоунските носове и да не изглеждат глупаци". "Това е наша тилова зона. Тук руснаци няма", категоричен бе той.

Андрій Білецький спростовує заяву путіна: Святогірськ — під контролем Третього армійського корпусу!



Бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з центру Святогірська — на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври:



«Я хочу звернутися до російського… pic.twitter.com/NPdoJMnlUO — Третій армійський корпус (@ab3army) 7 септември 2026 г.

Видеото още повече вбеси руските военни кореспонденти. "Врагът продължава да публикува кадри от присъствието си в Святогорск; сега Билецки, командир на 3-ти армейски корпус на украинските въоръжени сили, е записал видеоклип със Святогорската лавра на заден план. Да се ​​разбере мащабът на неадекватността на фалшивите доклади, подавани на висшестоящите от тази посока - това е все едно да се обяви пълното освобождение на Славянск – в момента той е приблизително на същото разстояние от позициите на руските въоръжени сили", пише "Военен информатор".

„Скритото винаги става ясно“ – това може да се каже за всеки умишлено фалшив доклад, независимо дали е депеша или видео, създадено с помощта на невронна мрежа. И това се случи отново в Святогорск. След публикуването на лошо продуцирано видео с изкуствен интелект за предполагаемото присъствие на руските въоръжени сили в града, от украинска страна се появиха подробни кадри на командира на Азовския корпус. Той спокойно се разхожда из Святогорската лавра, дори без каска, и няма доказателства за бойни действия на заден план. Изглежда логично, че ако безпочвено твърдите, че контролирате дадено място зад вражеските линии, врагът лесно ще го разкрие. За съжаление, понякога тази идея не успява да се възприеме в щаба и дори в агенциите, уж отговорни за информационната и психологическата война. Последиците от подобен саботаж са не толкова в медиите, колкото във военната сфера", добавя "Рибар".

"Появи се чудесна идея за завършване на конфликта - обявяваме Славянск и Краматорск за превзети, "произвеждаме" видеа и снимки с вдигане на знамена. Президентът ще обяви победа в СВО, ще връчи медали, ще се договори с американците за сваляне на санкциите... Ще трябва да изключим Телеграм и другите социални мрежи, но това вече сме го правили. Украинците ще пускат някакви видеа, с които да ни опровергават, но всички, които ги разпространяват, ще бъдат вкарани в затвора за дискредитация на армията. После можем и да изберем депутати в Думата от тези райони и да впишем победата в учебниците по история", пише саркастично Дмитриев.