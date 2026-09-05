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Тодор Тагарев: Радев повтаря 100% кремълски опорки

Премиерът получи поредна похвала от Москва за политиката си спрямо Русия

Днес, 17:24
Тодор Тагарев
Илияна Димитрова
Тодор Тагарев

Изказването на Румен Радев, че Европа може да съществува без Русия, но трудно може да съществува дълго време срещу Русия, е 100 % кремълска опорка. Радев забравя, че ние сме част от тази Европа, за която говори, разглежда Европа като нещо, различно от нас. 

Това коментира в ефира на Нова нюз бившият военен министър Тодор Тагарев. 

"Коментира се, че едва ли не Радев повтаря нещо, което се преписва на Цар Борис - “Винаги с Германия и никога срещу Русия”, което не е казвано. Той не само повтаря по същество кремълски опорки, но и като изказ. Радев говори за колективния запад, това е термин, създаден от Кремъл в неговата пропаганда", коментира Тагарев. Според него вече не може да се говори, че Радев следва две политически линии спрямо Русия - една за вътрешна употреба и друга - за навън, а става въпрос само за една политика, която навън се размива.

"Подкрепата, която бе заявена за Германия след опита за атака с дрон на летище Лайпциг беше толкова обтекаема, че не е ясно изобщо дали е подкрепа. На този фон европейски лидери като Кая Калас например говори за държавно спонсориран тероризъм", коментира Тагарев. Според него правителството е направило серия от заявки каква е политиката му към Русия и тя е единна и за вътрешна, и за външна употреба - отказ от предоставяне на помощ на Украйна, излизане от коалицията на желаещите, блокирането на инвестицията на “Райнметал”. 

 

Похвала пред строя

Русия не пести комплиментите си към премиера Румен Радев. "Изказванията на българския премиер Румен Радев за безразсъдната милитаризация на Европа са напълно разумни и показват реалистична оценка на ситуацията на фона на безумните планове за милитаризация на ЕС и подготовка за война с Русия," коментира пред ТАСС председателят на комисията по международни въпроси в Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) Леонид Слуцки. По думите му Радев е лидер, който се грижи за благосъстоянието на собствените си граждани и действа в интерес на народа си, а не на „шепа евроатлантици и реваншисти“, които печелят от подкрепата за украинското правителство.

Това е третото потупване по работа на Радев от Москва. Кремъл го похвали още ден след изборите - на 20 април говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Кремъл е „насърчен“ от победата му и от готовността му да решава въпросите с Русия чрез диалог. После Юрий Пилипсон, директорът на Втория европейски департамент на руското външно министерство, заяви пред ТАСС, че след идването на правителството на Радев българската реторика към Русия е станала „по-сдържана“ и е придобила „рационални елементи“. Москва определя като разумни и призивите на София ЕС да преосмисли курса си към Русия.

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Ключови думи:

Тодор Тагарев, война Русия-Украйна

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