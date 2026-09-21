Адвокати искат разследване как е изтекла експертизата по "Петрохан"

Освен отвод на експерта Росен Йорданов, който миналата седмица беше основното действащо лице по време на брифинга на прокуратурата по случая "Петрохан", адвокати настояват и за разследване как цялата експертиза се озова в някои медии. "Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза", това обясни в интервю за БНР адвокат Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев. "Целият спор за "Петрохан" и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата", каза Лулчева.

Тя посочи, че все още няма отговор от прокуратурата нито на искането за отвод на вещите лица, нито за това кой и на какво основание е разпоредил брифинга, нито как е изтекла експертизата.

"Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило", допълни адвокатката.

Колкото до пресконференцията от миналата седмица, Лулчева обърна внимание, че вещите лица не може да са основни действащи лица. "Ние сме поискали отговори - кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието", посочи още Лулчева.

"Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждане. Това накърнява пряко принципите на правовата държава. Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол", каза тя. И припомни, че България е осъждана в Страсбург заради изявления на Цветан Цветанов като вътрешен министър "кой е виновен и кой не е". "Не може изявленията да се позовават на свободата на словото", коментира още адвокатът.

Според нея Росен Йорданов "не е следвало да бъде назначаван поради интервютата, които е давал" по случая още в началото.

"Тези данни в публичното пространство установяват, че той няма квалификацията на клиничен психолог. Вещите лица не могат да установяват фактите по делото, това трябва да кажат прокурора или съдът", категорична е Лулчева.

"Ние не можем да водим спор по доказателства по радио и телевизия. Извеждат се тези публично, надъхва се обществото, че това е истина. Колкото е по-неприемливо и гнусно е едно престъпление, толкова от по-малко доказателства се нуждае то, за да внушите на обществото, че то е извършено", заключи тя.