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Екоминистърът от кабинета "Петков" е обвинен по делото "Петрохан"

Явно и прокуратурата се включва в предизборната кампания, коментира Борислав Сандов

18 Септ. 2026Обновена
Борислав Сандов
БГНЕС
Борислав Сандов

Борислав Сандов, който беше министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, е обвинен за длъжностно престъпление по случая "Петрохан". Това става ясно от съобщение на прокуратурата от днес, макар и в него да не се споменава името на Сандов.

"Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената  организация "Национална агенция за контрол на защитените територии", казва прокуратурата. НАКЗТ е организацията на Ивайло Калушев.

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. 

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли" в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици. 

"Днес разбирам от медиите, че Прокуратурата подвига обвинение на бивш министър на околната среда и водите, заради някакво рамково споразумение, което наподобява това по-долу", написа по-късно Сандов във Фейсбук и публикува факсимиле от споразумението. "Понеже името ми не е споменато и понеже вече съм дал показания и съм показал документа, който категорично не съответства на описаното от прокуратурата, може и да става въпрос за някой друг министър. На мен прокуратурата не ми е връчвала никакъв документ за привличането ми като обвиняем", посочва той. Самата прокуратура уточнява в съобщението си, че предстои предявяване на обвинението.

Сандов сочи още, че явно и в тази предизборна кампания ще имаме един извънреден участник в лицето на прокуратурата.

Пред февруари, дни след като се разбра за трагедията, Сандов коментира в интервю за bTV, че е дал кредит на доверие към една млада организация и този кредит не е провален. Каза също, че три пъти е ходил в хижата и не е видял нищо притеснително. 

С въпросното споразумение, което явно прокуратурата сега визира, неправителствената организация е получила право да осъществява мониторинг и контрол на територията. 

"Не съм съгласувал споразумението с НАКЗТ с дирекции в МОСВ, защото процедурата не изисква такова съгласуване. Това е все едно да съгласувам с пиара си дали да се снимам с хора, които защитават околната среда", заяви тогава Сандов. По думите му има законова възможност за делегиране на контролни правомощия в сферата на околната среда, има конституционно решение в тази посока, но в случая не става въпрос за делегирани такива отговорности. Организацията няма право да санкционира, каквато възможност законът дава, коментира Сандов. 

Той отхвърли като несвързани с реалността спекулации, че споразумението с НАКЗТ е резултат от политически обвързаности. 

На въпрос за собственото си присъствие в хижата Сандов коментира, че е ходил три пъти там - веднъж за 5-10 минути, за да провери дали обектът е подходящ за обучения, втори път - заради нуждата от събиране на подкрепа за съпротива срещу вредни промени в Закона за горите, предложени от ДПС, и трети път - за да бере боровинки. 

“Виждал съм едно изключително уважително отношение. Не съм забелязвал признаци за секта, ако беше секта, защо не се е разширила? Виждал съм будистките мотиви, знам, че българското общество е консервативно, но за мен това не е причина за съмнение. Виждал съм и най-малката жертва, впечатлението ми беше, че това е синът на Калушев. Той се държеше по такъв начин, такова беше и обратното впечатление. В никакъв случай не съм видял нещо, което да ме разтревожи”, коментира Сандов на 22 февруари. 

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Петрохан, Борислав Сандов

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