Росен Йорданов отказа да се оттегли от делото "Петрохан"

Психологът Росен Йорданов няма да се оттегли като вещо лице по делото „Петрохан“, въпреки искането на адвокатите на близки на загиналите да бъде отстранен заради пристрастност и предубеденост. Това стана ясно от неговите обяснения пред БНТ.

"Те нямат какво друго да направят", коментира Йорданов, изказвайки се изключително пренебрежително за адвокат Ина Лулчева, която е подала искането. Той заяви, че не е имал предварителни нагласи, но всъщност раздаде доста интервюта с крайни оценки още в първите дни след смъртта на шестимата - преди да е привлечен като експерт и преди да има достъп до разследването. Йорданов обясни, че в България има много малко специалисти като него, се обяви за основател на криминалната психология у нас.

Според много коментари на юристи специалистът няма място в е разследването и трябва да бъде отстранен.

Йорданов омаловажи факта, че все още не са готови всички експертизи, вкл. ситуационната за случилото се на хижа "Петрохан", и че свиканият от прокуратурата брифинг е бил прибързан. Каза, че ситуационната експертиза всъщност била 99.9% готова, само не била подписана. И че не можело да се чака, защото някои експертизи можели много да се проточат - например декодирането на телефоните на Ивайло Калушев и на другитеге мъже, по което работят в "Сикрет сървиз". .

Йорданов определи изтичането експертизата в определени медии като "прибързано". Бил се свързал с журналистите с молба да редактират текста, в който бяха цитирани чувствителни данни за замесените лица и пълните им имена, включително на непълнолетно момиче. След разразилия се скандал сайтовете замениха част от имената с инициали.

Психологът заяви, че било нормално казусът "Петрохан" да се политизира, защото се води политическа битка. В експертизата има цяла секция, отделена на политически разсъждения и внушения, които нямат общо с разследването на смъртта на шестима души. Йорданов дори използва ефира на БНТ, за да пусне нова интрига, при това от вида "Една жена каза". Разказа, че свидетел по делото споделил, че Ивайло Калушев имал списък с бъдещите учредители на партията „Да, България“. Калушев с неговите паранормални способности трябвало да оцени дали хора като Ивайло Мирчев стават за партията, небрежно подметна психологът.

Отвод и дела

"Категорично има основание да се иска отвод на вещото лице Росен Йорданов по делото "Петрохан", заяви пред БНР известният правозащитник Михаил Екимджиев. И обясни защо:

"Йорданов поне два пъти публично е вземал подобно категорично отношение по казуса "Петрохан" в подкрепа на едно тунелно, еднопосочно разследване само на една хипотеза. На второ място - самото вчерашно поведение на психолога беше невъобразимо. Наричам го фрик шоу, защото това е извън всякаква нормална представа за етика, за публично поведение, за това какво може да се прави в хода на едно досъдебно производство и какво не може"

Адв. Екимджиев разкритикува и прокуратурата: "Ако имахме прокуратура, пресконференция щеше да бъде направена, когато досъдебното производство приключи, а на при недовършени поне 12 експертизи, щеше да говори представител на публичното обвинение, а не някакъв самозванец, щяха да бъдат спазен приличен начин на информиране на обществеността и презумпцията за невиновност. За факти може да се говори само когато делото мине през съдебна фаза в открит и състезателен процес, където може да бъде чута и друга гледна точка, където защитата може да събира доказателства", коментира юристът. Според него "прокуратурата злоупотребява с монопола си върху досъдебното производство. В случаи като този, когато основните заподозрени не са живи, досъдебното производство се прекратява, а жалбите срещу прекратяването му се разглеждат от съд в закрити заседания, т.е. няма събиране на доказателства.

"Близките биха могли да заведат дело срещу прокуратурата за тази пресконференция, както и срещу премиера Радев, който също си позволи да произнася "присъди", смята адв. Екимджиев. Според него, "ако българските съдилища не им дадат дължимата справедливост - пътят към Страсбург (Съдът по правата на човека) е открит.