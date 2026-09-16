Валерия Велева напусна ИК на Илияна Йотова заради "Петрохан" и калта"

Журналистката Валерия Велева обяви, че напуска Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова за президент. Това съобщи в сайта си "Епицентър" Велева, която е негов главен редактор.

По-рано днес "Демократична България" поиска от кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев да се разграничи и да извади от инициативния си комитет Велева заради публикуването в нейния сайт на експертизата от разследването на казуса "Петрохан - Околчица", без да бъдат заличени имената на непълнолетно момиче и нейния баща.

Прокуратурата и МВР разказаха "1001 ужасии" за убийствата в "Петрохан" Малко факти, много спекулации и откровени фантазии бяха представени на двучасова пресконференция днес на прокуратурата, МВР и експерти по случая "Петрохан - Околчица", завършил в началото на февруари със смъртта на шестима души.

Часове по-късно от Инициативния комитет на Йотова обявиха, че се разграничават "категорично от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това", и определиха решението на Валерия Велева да напусне ИК за правилно. Тя пък изтъкна, че не се отказва от журналистическата дейност" и направи странната декларация: "Няма да допусна "публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин".

Всъщност тъкмо визираната публикация е пример за "кална" употреба.

Вчера "Епицентър", последван от други сайтове със съмнителна слава, публикуваха експертизата, без да заличат имената на замесените. Включително на малолетното момиче. След лавината от критики Велева изрази учудване, че "някои политици не се впечатляват от "зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване". "Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви", обясни главната редакторка, бе да уточнява какви жертви има предвид.

В представения на 8 септември инициативен комитет влязоха 174 души, сред които политици, бизнесмени, спортисти, хора на изкуството, науката и други. Вече са по-малко.

Къде е ДАНС?

По-рано председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев заяви, че ДАНС носи отговорност за това, че не е предотвратила трагедията "Петрохан". Това той каза на брифинг в парламента, а поводът бе въпрос дали ПП ще се разграничат от кмета на София Васил Терзиев заради даренията му към Ивайло Калушев и групата му.

"Истинският въпрос е, когато са подадени сигнали в ДАНС през 2022 година, къде е спала ДАНС в продължение на три години? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо от ДАНС не са сигнализирали прокуратурата?", каза Василев. Това прилича на това, което се случи в Пловдив, където пак ДАНС са знаели за неофашистките групи и нищо не са направили. Очевидно някой в ДАНС покровителства групи, които нанасят щети на българските деца. Васил Терзиев няма служебното положение да покровителства", заяви Василев.

Накрая той призова президентът Илияна Йотова да даде обяснения за случаите на помилване на лица, свързани с наркотрафик: "Ние искаме госпожа Йотова да обясни защо е направила тези помилвания, защо от всички болни престъпници е взела точно наркодилъра и наркотрафиканта. Защо от 28 помилвания пет са свързани с наркоразпространение и да припомня на госпожа Йотова нейните думи от 2019 г., когато казва "милост няма да има за престъпления, свързани с наркотици", а сега изведнъж откриваме, че 5-има са помилвани".

Още критики

Във връзка с твърденията, че кметът на София Васил Терзиев е водил кореспонденция с Ивайло Калушев за прехвърляне на охраната на Национален парк "Витоша" към неговата група, съпредседателят на ДБ Божидар Божанов каза, че паркът се охранява по заповед на неговия директор, който пък се назначава от Изпълнителната агенция по горите. "В този смисъл това дори не е в компетентността на Васил Терзиев като кмет и това поставя някои въпроси как изобщо са тълкувани съобщенията, които са се разменяли. Трябва да разграничим неадекватността на прокуратурата и на разследващите, използването на вещи лица, които, меко казано, се занимават с пропаганда, а не с експертизи, да го разграничим от строгото осъждане на всички сексуални посегателства срещу деца", каза Божанов.