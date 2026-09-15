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Радев поиска да се стигне до дъното на скандала "Петрохан"

Премиерът два пъти изтъкна, че Калушев е подкрепян финансово и политически

Днес, 13:17
Румен Радев и Георги Вълчев
Румен Радев и Георги Вълчев

Ден след пресконференцията на МВР и прокуратура по случая “Петрохан” премиерът Румен Радев излезе с остър коментар за разкритията. Радев призова да се стигне до дъното на “тази педофилска организация”, като два пъти подчерта, че тя е била подкрепяна финансово и политически. Премиерът говори пред журналисти на откриването на учебната година в село Раковица, Видинско.

“Ние трябва да стигнем до дъното на тази секта и педофилска организация. Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е ползвало от финансова и политическа подкрепа? Как така са се разпореждали с огромна завзета територия? Как се е регистрирало такова огромно количество оръжие? Как така човек, който е бил толериран финансово, политически , легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и обикновен педофил?”, попита Радев в отговор на журналистически въпрос. Той изтъкна, че това е процес, продължавал с години и призова да се стигне до дъното.

Като президент Румен Радев назначи 7 свои служебни правителства, в част от които Иван Демерджиев беше вътрешен министър. Събират се общо три години, в които е управлявал и като президент, и чрез служебни кабинети. 

Радев се възмути, че се правят внушения за връзка между вчерашната пресконференция и изборите. 

“Убийството на деца, тяхното сексуално насилване какво общо има с едни избори?”, попита Радев. 

Коментарът на премиера идва ден след продължила над два часа пресконференция на представители на МВР, прокуратура и експерти.

Основна роля в пресконференцията вчера имаше криминалният психолог Росен Йорданов, който под формата на криминално-психологична експертиза се опита да обясни нелогичните твърдения на прокуратурата, да лансира тези, които не са подкрепени с достатъчно доказателства и да даде политически контекст. 

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Ключови думи:

Петрохан, Ивайло Калушев

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