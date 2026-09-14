Прокуратурата и МВР разказаха "1001 ужасии" за убийствата в "Петрохан"

Малко факти, много спекулации и откровени фантазии бяха представени на двучасова пресконференция днес на прокуратурата, МВР и експерти по случая "Петрохан - Околчица", завършил в началото на февруари със смъртта на шестима души. Телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев бяха открити на 2 февруари в хижа "Петрохан", която бе опожарена. Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишият Александър бяха открити мъртви в кемпер в подножието на връх Околчица седмица по-късно.

Основна роля в пресконференцията днес имаше криминалният психолог Росен Йорданов, който под формата на криминално-психологична експертиза се опита да обясни нелогичните твърдения на прокуратурата, да лансира тези, които не са подкрепени с достатъчно доказателства и да даде политически контекст. Поименно бе споменат отново кметът на София Васил Терзиев, който вече призна, че е направил голямо дарение за групата от "Петрохан". Според Йорданов вината на Терзиев била, че не е проследил къде са отишли парите от дарението му - не за охрана, а за луксозни покупки и пътуване на дете до Дубай. Освен това той обвини кмета на столицата, че е водил преговори с групата на Калушев да поеме охраната на парк "Витоша". Договор няма, така че не е ясно доколко това отговаря на истината.

Експертизи много, изводи "на око"

Прокуратурата и МВР са категорични, че всички доказателства потвърждават първоначално лансираната версия - че става дума за убийства и самоубийства, извършени от самите участници в групата на Калушев. Според тях няма външна намеса нито в "Петрохан", нито на Околчица. Готова е само ситуационна експертиза на убийствата в кемпера на Околчица, където Ивайло Калушев е убил първо Николай Златков, а после Александър Макулев. В кемпера са намерени само три гилзи и револвер "Колт", собственост на Калушев, с който са произведени изстрелите. Дупките по тавана са от рикошети.

Според Росен Йорданов само Калушев е знаел какво ще се случи във фаталния ден. Всеки един от останали е бил частично информиран в зависимост от позицията си и статута в групата. Йорданов смята, че Калушев първо е застрелял Николай Златков, тъй като той е бил по-голямата заплаха за него - силен младеж, който може да му окаже съпротива. Беше обърнато внимание, че Златков е тръгнал към Околчица без личното си оръжие, дадено му от баща му. След това Калушев е отнел живота и на Александър, който е бил на колене с преплетени пръсти на ръцете, защото силно се е уплашил, обясни Йорданов.

Според ръководителя на "Съдебна медицина" към Александровска болница убийствата на Околчица са се случили 5-7 денонощия преди огледа, т.е. на 1-3 февруари.

Останалите в "Петрохан" трима мъже е трябвало да заличат всички следи, особено от стаите на втория етаж на хижата, където пребивавали Калушев и двамата младежи. Основна роля в палежа е имал Дечо Василев, който е и най-обгорял по лицето и ръцете. Затова според Йорданов не е можел да се самоубие и е бил застрелян от Пламен Статев. На въпрос откъде е сигурен, че точно Статев е убиецът, Йорданов разясни, че той е ходил в казарма и бил емоционално подготвен за това, а Ивайло Иванов бил от Монтана и го познавали в съдебните среди.

По оръжията има ДНК само на хората, които са там, намерени са и 4 гилзи. Камерата, която би могла да запише последните мигове, е била повредена и не прави добър запис, обясни Йорданов.

Мотивите

Йорданов разказа, че животът на Калушев не е бил лек заради сексуалната му ориентация към мъже и особено към подрастващи. "Няма нито едно доказателство, че е имал сексуални отношения с жена или със зрял мъж. Уклонът към подрастващи е бил проблемът. Това е довело до ранно алиениране, до търсене на алтернативна среда. Успял е през всички тези години да камуфлира, да създаде бутафория, която цели да осигури защитеност. Това е важно за хората с неговата сексуална перверзия", посочи психологът.

Йорданов директно заяви, че Калушев е сексуален насилник педофил, който е манипулирал останалите петима мъже от групата, а родителите на младежите поставял в ролята на сводници. А цялата дейност на сектантско-окултната общност, функционирала над 20 години, била, за да го прикрива и да може той да задоволява извращенията си необезпокоявано. Възрастните в групата са били с най-ниски позиции и може да не са били наясно със сексуалните посегателства върху младежите. Вероятно само Иванов е подозирал, смята психологът.

На въпрос на какво базира тези изводи, Йорданов каза, че Калушев "отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник." Психологът изгледал и видеа на разговори на Калушев с деца, които също били учебникарски пример за манипулация на педофил.

Поводът за убийствата-самоубийства

Според Йорданов причините за драстичното решение са комплекси. Сред системните са икономически - рязък спад на даренията, както и загуба на обществени позиции. "Ивайло Калушев не е изкарал и 1 лев по нормален начин, а през неговите сметки са минали над 4 милиона. Накрая сметките са почти занулени. Разходите са били големи, приходите малки. Последният дарител - дъщерята на Саша Безуханова, е дала малка сума, въпреки че има големи възможности", каза Йорданов.

Той даде за пример, че през 2025 г. е прекратен меморандумът на екоминистерството с фирмата на Калушев, по същото време на групата е отказано членство в пчеларския съюз и ѝ е било казано, че трябва да освободи територии около хижата, които тя незаконно е преградила. Това било възприето от Калушев като доказателство, че губи връзките си на обществени и политическо ниво.

Конкретният повод за ескалирането беше мъгляво описан - Калушев прави опит да привлече нов субект към общността, който е бил необходим на друг член на общността, но опитът се проваля, среща яростна съпротива от страна на бащата, следва продължителна среща, на която Калушев се опитва да си гарантира, че няма да има последствия от действията му, но не успява. Затова решава да сложи край на живота на всички в групата.

Според Йорданов допълнителен утежняващ фактор е смъртта на бащата на Калушев, който като бивш агент на ДС е имал връзки в полицията и му е давал предварителна информация за евентуални разследвания и му е помагал действията му да не бъдат разследвани. Паралелно една година тече разследване и за друго дете, което е трябвало да бъде присъединено към групата и чийто родители са подали сигнал в ГДБОП. Калушев почувствал, че губи контрол и има опасност да бъде разследван за сексуални престъпления, и затова взел фаталното решение.

Зам.-апелативният прокурор Наталия Николова каза, че освен умозаключенията на Росен Йорданов, се събирали и още доказателства по случаите. Шансът някой да бъде съден обаче е нищожен - ако не се докаже, че има външна намеса, а само загиналите са сред извършителите и подстрекателите, делото ще бъде прекратено.

Контра

"От началото до края е абсолютна лъжа. Той (има се предвид криминалния психолог Росен Йорданов) спекулира с всичко. Всичко е манипулация. Това са едни свободни съчинения. Децата са убити, екзекутирани. Това е политическо убийство от политическата мафия", заяви майката на Ивайло Калушев Стела Майсторова. Роднините на убитите бяха на пресконференцията и непрекъснато репликираха участниците в нея.