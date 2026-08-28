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Прокуратурата се похвали със 157 страници експертиза за "Петрохан"

Тепърва прокурорите ще се запознават със заключенията

Днес, 14:53
Тепърва прокурори ще се запознават със заключенията
БГНЕС
Тепърва прокурори ще се запознават със заключенията

Прокуратурата се похвали, че е получила 157 страници експертиза по делото "Петрохан-Околчица", но тепърва ще се запознава със заключенията. Това става ясно от официално съобщение на държавното обвинение.

В Софийската окръжна прокуратура е представено заключението по комплексна съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза, назначена в рамките на досъдебното производство за смъртта на шест лица в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Експертизата е от 157 страници и е изготвена от четири вещи лица - психолози, психиатър и теолог.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза относно смъртта на трите лица под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза по отношение смъртта на трите лица в района на хижа „Петрохан“.

Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност и съдържат резултати от извършени специализирани изследвания и анализи. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели.

Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция“.

След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица, обясняват от прокуратурата.

Вътрешният министър преди няколко седмици обеща, че до края на август ще даде информация и подробности за разследването.

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