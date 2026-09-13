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Води се разследване и за финансирането на групата от Петрохан

Днес, 10:53
Иван Демерджиев
FB/Иван Демерджиев
Иван Демерджиев

Производство по скандала "Петрохан" е образувано не само за смъртта на 6 души, но и за икономическите взаимовръзки там, стана ясно от думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев днес пред БНР. "Какви суми са постъпвали в сдружението, как е регистрирано, защо е регистрирано по странен начин с наподобяващо държавна институция име", посочи Демерджиев аспектите на разследването. Проверява се и съдействието на държавни институции към НПО-то. Министърът потвърди плъзналите по-рано информации, че утре МВР и прокуратурата ще огласят публично какви данни са събрали до момента.

Демерджиев даде анонс, че временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще бъде утвърден като титуляр. Той каза, че двамата работят добре и, ако се продължава така, би било "логична крачка".

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Ключови думи:

Иван Демерджиев, Петрохан

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