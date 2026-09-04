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100 кг кокаин бяха хванати на входа на Бургас

04 Септ. 2026Обновена
Момент от акцията край Бургас.
FB/Иван Демерджиев
Момент от акцията край Бургас.

С "огромен удар срещу наркоразпространението" се похвали тази вечер вътрешният министър Иван Демерджиев. На входа на Бургас са спипани "стотици килограми кокаин и марихуана". Акцията тече и в момента, засега са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета кокаин. Те са били пренасяни в камион. БНТ предаде от мястото на събитието за 100 килограма кокаин и 200 килограма марихуана, на стойност около 12 млн. евро при реализация на пазара.

Спрени са няколко коли. Дрогата е пренасяна в платното в посока Турция. Точното място на ареста е подходът за Бургас откъм магистрала "Тракия".

В поста си Демерджиев определя количеството рекордно, което няма нищо общо с истината, нито като количество кокаин, нито като марихуана, нито като общо количество. Само преди дни самото МВР се хвалеше с открити 3 тона марихуана в Пирин и то пак от Гранична полиция. Над 200 кг кокаин пък бяха хванати миналата година в дипломатически автомобил на граничния пункт "Капитан Андреево". Близо 600 кг кокаин бяха хванати в София в камион, превозващ лайм. 300 кг кокаин бяха открити в апартамент в Студентски град. И това са само примери през последните години и са единствено част от такива операции.

Междувременно фармацевт в болнична аптека и мъж с руско и българско гражданство бяха задържани за 72 часа и привлечени към наказателна отговорност за притежание и разпространение на наркотици във Варна. Двамата били закопчани на 1 септември от криминалисти, които имали данни, че 36-годишният аптекар търгува с дрога. Той бил арестуван, непосредствено след като купил от 46-годишния руснак близо 5 килограма марихуана. Сакът с дрогата бил иззет, а при извършеното претърсване у фармацевта били намерени и 2,10 грама кокаин. Тестът му за употреба на наркотици бил положителен, а малко преди задържането мъжът бил зад волана, казаха от полицията. Работата по документиране и доказване на извършеното престъпление продължава, уточниха от местната окръжна прокуратура.

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марихуана, арест, наркотици, Варна, кокаин, Бургас, дрога, Иван Демерджиев

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