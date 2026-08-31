Доставката на дрога по куриер се превърна в епидемия

Един от основните начини за трафик е чрез хиляди малки куриерски пратки. Международната операция „Hydra“ продължава, като до момента са задържани над 3000 пакета с наркотични вещества, а значителна част от тях са предназначени за деца и тийнейджъри. Това обяви зам.-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов в интервю за БНТ.

За да ограничат този тип трафик, митниците вече използват изкуствен интелект при анализа на риска. „Последните два месеца въведохме нов софтуер, който, с помощта на изкуствен интелект, извършва анализ на риска и селектира пратки. Повече от 1000 са отделени, благодарение на използването на този софтуер, който сме нарекли „Дракула“, обяснява Бакалов.

Основен акцент в действията на митническите служители е откриването и задържането на пратки с наркотични вещества под формата на вейпове, бонбони, близалки, курабии и тревна маса. Наред с малките пакети митническите служби следят и нови технологии за трафик през границите – с дронове, миниподводници и други средства.

Друг сериозен риск е трафикът на големи количества кокаин от Латинска Америка към Европа. По думите на Бакалов, маршрутите постепенно се променят, като трафикът се измества от големите европейски пристанища към по-малки - в Балтийско и Черно море.

Пазарът на наркотични вещества се променя, като синтетичните заемат все по-голям дял, обяснява още зам.-директорът на Агенция „Митници“.

„Пазарът на наркотични вещества претърпява дълбока структурна трансформация, задвижвана от геополитически процеси и различни нови технологии. Най-вече говорим за преминаване от органични и растителни наркотици към синтетични", подчерта той.

Сред основните рискове са синтетичните опиоиди, като фентанил, както и новите полусинтетични и синтетични вещества, които все по-често са насочени към тийнейджъри. Наркотиците вече се прикриват във вейпове, близалки и желирани бонбони.

Проблем остава разпространението на фентанил. Според Бакалов през последните 2 години смъртните случаи, свързани с употребата му у нас, са се увеличили значително. „Моделът за употребата и разпространението на фентанила и опиоидите върви в една крива, която предвещава поне още 1-2 години такъв тип криза.“, твърди той.

Пред Агенция „Митници“ стои и проблемът с недостига на кадри. През последните 2 години около 20% от служителите в структурите за борба с наркотрафика са напуснали заради малко заплащане. "Трудно можем да привлечем нови служители", казва Бакалов.

Затова все по-голяма роля имат технологиите. В следващите дни предстои да започне работа и специално дрон звено.

След влизането на България в Шенген контролът се извършва както на граничните пунктове, така и във вътрешността на страната чрез т.нар. компенсаторни мерки. Продължава и реконструкцията на ГКПП „Капитан Андреево“, през който годишно преминават около 1 млн. тежкотоварни камиона. Разширението трабва да увеличи с над 25% капацитета на пункта.