МВР: Всеки втори спрян на пътя се оказва нарушител

Всеки втори спрян на пътя водач и автомобил се оказват с нарушение. Това се разбра на брифинг в МВР, даден от и.д. главния секретар на вътрешното министерство Любомир Николов и Лъчезар Близнаков от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Близо 125 000 превозни средства са проверени при полицейски акции от 8 юни насам и са констатирани 52 000 нарушения. Сред тях са 448 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.

"Установени са 41 подготовки за провеждане на гонки и състезания от неразумни водачи на територията на страната. Нашата битка е не да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, за да можем да намалим броя на пострадалите и жертвите“, заяви главният секретар на МВР.

"Извадили сме целия ресурс на МВР - всички брандирани и небрандирани патрулни автомобили, обслужващи съответните територии, с цел те да бъдат видими, сме включили и светлинната сигнализация на същите. Провел съм и работни срещи с всички областни директори с конкретни указания и набелязване на мерки с цел снижаване на пътния травматизъм", каза още Николов. Той твърди, че били установени 2300 лица, които разпространяват наркотични вещества и че дори това влияе на пътната безопасност.

„Дали сме указания за ежедневно провеждане на полицейски операции. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата по пътищата“, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков в отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

Близнаков заяви, че днес от 00:00 ч. е започнал 24-часовият маратон по линия на операция за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици. И разкри, че резултатите по отношение на такива водачи са стряскащи. „Нашите действия са насочени и към провеждането на гонки – дрифтове, управление на мотори на задни гуми и подобни действия, които застрашават безопасността на участниците в движението, ще бъдат наказвани най-строго. Предвидените наказания са 3000 лева и 12 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и спирането му от движение за 3 месеца“, разясни той.

Предприети са действия по следене и на самата контролната дейност на полицейските служители.

Лъчезар Близнаков коментира още, че все по-често установяват водачи с изчерпан брой на контролните точки.

На брифинга бе отправена закана от страна на МВР към всички собственици на пътища, че ако не вземат мерки, не ги оправят и ремонтират, то ще ги дадат на прокурор.