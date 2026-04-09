МВР и АПИ раздадоха съвети за голямото Великденско пътуване

Очаква се София да напуснат близо 200 000 автомобила и да има засилен трафик към Гърция

Днес, 10:49
Всеки празник вече предизвиква сериозно напрежение на пътя
Всеки празник вече предизвиква сериозно напрежение на пътя

Започва голямото пътуване за Великден като се очаква поне 191 хиляди автомобила да напуснат София в следващите дни. През миналата година са били около 185 000. Съвети, информация и предупреждения раздадоха и от АПИ, и от МВР. 

Според АПИ, приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Най-натоварена се очаква да бъде АМ „Тракия“, по която се прогнозират около 62 хил. пътни превозни средства, следвана от „Хемус“ - над 35 хил., и „Струма“ – 32 хил. броя. Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4 000 пътни превозни средства на час. В тази връзка се препоръчва на шофьорите да планират пътуванията си извън пиковите часове, при възможност да избират по-ранни или по-късни часове за тръгване, да се информират предварително за пътната обстановка и да шофират с повишено внимание, така че да се избегнат задръствания и да се осигури по-безопасно и спокойно придвижване.

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления по магистралите „Тракия“, „Хемус“, и „Струма“.

„Днес и утре хората ще бъдат подпомогнати по-бързо да напуснат съответните места, от които искат да потеглят до различни дестинации“, обясни комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП.

Ще се осигурява по-бързо излизане от населените места, както и контрол по основните пътни артерии, автомагистралите и първокласните пътища. Специално внимание ще бъде отделено на трафика към границата с Гърция, където ще се проведат и специализирани полицейски операции.

„Апелираме хората да са с изрядни документи, за да нямат притеснения и по-бързо да преминава проверката. Планираме и в дните, в които нямаме допълнително възложени задачи, например в събота вечер, да обезпечаваме населението чрез специализирана полицейска операция – алкохол, наркотици, правоспособност“, допълни Ботева.

Общо над 700 полицейски екипа ще бъдат разположени в страната, а повече от 500 камери ще следят за спазване на скоростните режими. Ще се използват и технически средства за установяване на употреба на алкохол и наркотици.

Засилен контрол ще има и в съботната вечер около храмовете, както и в понеделник, когато се очаква засилен трафик при връщането към София.

По направлението към Гърция към момента обстановката е спокойна, но се очаква трафикът да се засили в следващите часове. Критични точки остават пътен възел Симитли, Кресненското дефиле и районът на град Кресна.

В отсечката с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин щяла да се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. 

От 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 16 ч. на 11 април /събота/ преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. 

На 12 април /неделя/ и на 13 април /понеделник/ ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. 

При преминаването през град Кресна от 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 12 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. „Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Светофарът в града работи с бутон „при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал, посочват от АПИ.

От АПИ апелират и да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

