МВР и АПИ раздадоха съвети за голямото Великденско пътуване

Започва голямото пътуване за Великден като се очаква поне 191 хиляди автомобила да напуснат София в следващите дни. През миналата година са били около 185 000. Съвети, информация и предупреждения раздадоха и от АПИ, и от МВР.

Според АПИ, приблизително 130 000 пътни превозни средства се предвижда да се насочат към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Най-натоварена се очаква да бъде АМ „Тракия“, по която се прогнозират около 62 хил. пътни превозни средства, следвана от „Хемус“ - над 35 хил., и „Струма“ – 32 хил. броя. Най-сериозно натоварване се очаква в следобедните и вечерните часове в дните непосредствено преди празника. Тогава трафикът може да достигне 4 000 пътни превозни средства на час. В тази връзка се препоръчва на шофьорите да планират пътуванията си извън пиковите часове, при възможност да избират по-ранни или по-късни часове за тръгване, да се информират предварително за пътната обстановка и да шофират с повишено внимание, така че да се избегнат задръствания и да се осигури по-безопасно и спокойно придвижване.

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления по магистралите „Тракия“, „Хемус“, и „Струма“.

„Днес и утре хората ще бъдат подпомогнати по-бързо да напуснат съответните места, от които искат да потеглят до различни дестинации“, обясни комисар Мария Ботева, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП.

Ще се осигурява по-бързо излизане от населените места, както и контрол по основните пътни артерии, автомагистралите и първокласните пътища. Специално внимание ще бъде отделено на трафика към границата с Гърция, където ще се проведат и специализирани полицейски операции.

„Апелираме хората да са с изрядни документи, за да нямат притеснения и по-бързо да преминава проверката. Планираме и в дните, в които нямаме допълнително възложени задачи, например в събота вечер, да обезпечаваме населението чрез специализирана полицейска операция – алкохол, наркотици, правоспособност“, допълни Ботева.

Общо над 700 полицейски екипа ще бъдат разположени в страната, а повече от 500 камери ще следят за спазване на скоростните режими. Ще се използват и технически средства за установяване на употреба на алкохол и наркотици.

Засилен контрол ще има и в съботната вечер около храмовете, както и в понеделник, когато се очаква засилен трафик при връщането към София.

По направлението към Гърция към момента обстановката е спокойна, но се очаква трафикът да се засили в следващите часове. Критични точки остават пътен възел Симитли, Кресненското дефиле и районът на град Кресна.

В отсечката с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, за улеснение на пътуването ще има реверсивно движение в празничните дни. По този начин щяла да се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

От 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 16 ч. на 11 април /събота/ преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

На 12 април /неделя/ и на 13 април /понеделник/ ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата.

При преминаването през град Кресна от 12 ч. на 9 април /четвъртък/ до 12 ч. на 14 април ще се ограничи извършването на ляв завой на кръстовището на път I-1 с ул. „Цар Борис III“ в града. Това ще улесни пътуването и ще повиши безопасността на движение в града. Светофарът в града работи с бутон „при поискване“ и хората желаещи да пресекат пътя по пешеходната пътека могат да го направят след като изчакат съответния сигнал, посочват от АПИ.

От АПИ апелират и да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.