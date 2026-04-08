Зоните за паркиране в София ще са безплатни 4 дни

Метрото ще е до късно за Великден

Днес, 16:16
Безплатните зони станаха традиция по време на празници
Снимка: Архив
Безплатните зони станаха традиция по време на празници

По време на предстоящите великденски празници, на 10, 11, 12 и 13 април зоните за почасово платено паркиране няма да работят. Това съобщи Центъра за градска мобилност. Това означава, че ще е безплатно паркирането в синя и зелена зона в София от Разпети петък до втория ден на Великден.

В същото време Столична община съобщи, че част от градския транспорт в София ще се движи с удължено време в нощта на Възкресение Христово, съобщи Столична община.

В нощта на 11 срещу 12 април до 1,30 часа ще се движат: 

Метрото:

· Линии 1, 2 и 4 – на интервали от 12 до 24 минути

· Линия 3 – на интервал от 20 минути

Автобусни линии:

· № 64 и № 72 – на 50 минути

· № 73 и № 83 – на 65 минути

· № 85 – на 70 минути

Тролейбусни линии:

· № 2 – на 50 минути

· № 7 – на 45 минути

· № 9 – на 40 минути

Трамвайни линии:

· № 5 – на 30 минути

· № 7 – на 40 минути

· № 27 – на 40 минути (в синхрон с линия № 7)

· № 10 – на 60 минути (в синхрон с линия № 18)

· № 11 и № 18 – на 60 минути

· № 20 и № 22 – на 50 минути

